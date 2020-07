Finais do Campeonato Carioca devem ter transmissão apenas na internet

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 18:32 horas

Rio – A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou pouco depois do término da final da Taça Rio, as datas da decisão do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense vão se enfrentar neste domingo e na próxima quarta-feira, às 16 horas e 21h30, respectivamente, e a tendência é que os jogos tenham transmissão apenas na internet, nos canais dos clubes no YouTube.

O Estadão apurou que a Rede Globo não pretende entrar na briga para exibir o jogo e que outras emissoras não demonstram muita confiança em fazer uma oferta para Fluminense e Flamengo justamente por temer que possam enfrentar algum tipo de disputa jurídica em razão dos direitos de transmissão. A emissora carioca não tem acordo com o clube rubro-negro e isso por si só já faz com que ela não pretenda investir na tentativa de exibição do clássico.

Os dois jogos serão no estádio do Maracanã. A primeira partida acontecerá neste domingo e terá transmissão da FluTV, já que o Fluminense é o mandante. A volta será na próxima quarta-feira e a FlaTV é quem vai passar. O Flamengo, por ter tido melhor campanha somando a Taça Guanabara e Taça Rio, teve o direito de escolher o mando do campo e decidiu ser o mandante no segundo duelo.

A final da Taça Rio foi cercada de polêmicas e brigas em TJD-RJ e STJD. Chegou um momento em que não se sabia nem mesmo se haveria transmissão. Depois, ficou decidido que seria só na FluTV, até que o TJD-RJ decidiu que o Flamengo também tinha direito. Mas algumas horas depois, o STJD mudou a decisão e decidiu que apenas o Fluminense, como mandante, poderia passar a partida.

Vale lembrar que a polêmica sobre direitos de transmissão teve início quando uma medida provisória assinada pelo presidente da República Jair Bolsonaro determinou que os direitos de transmissão dos jogos passassem a ser apenas do mandante. Antes, era necessário existir o acordo com os dois times envolvidos.

Com a decisão, o Flamengo transmitiu o jogo contra o Boavista, pela fase de classificação da Taça Rio, em seu canal no YouTube e a Rede Globo decidiu rescindir o contrato de transmissão do Campeonato Carioca, alegando quebra da cláusula de exclusividade da competição. A partir daí, foram dias de muitas disputas nos tribunais envolvendo clubes, Globo e a Ferj.