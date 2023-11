Final da Copa Santa Rita de Futebol Society será disputada no próximo sábado

Angra dos Reis – A 2ª Copa Santa Rita de Futebol Society terá a sua grande final no próximo sábado (25), às 19h. Santa Rita, time da casa, e Fumaça, do Morro do Abel, disputarão a grande decisão do campeonato. Os confrontos das semifinais definiram os finalistas após o Santa Rita derrotar o Junto e Misturado (JM) por 2 a 1, e o Fumaça vencer o Santa Fé por 5 a 4.

No balanço somando as três primeiras fases da Copa Santa Rita, foram realizados 54 jogos, com 294 gols marcados, o que dá uma média de 5,4 gols por partida. Principais artilheiros do Fumaça: Brendo, com 23 gols, Bodão e Marcos Paulo, cada um com 7 gols, e Berude, com 6 gols.

Campanhas dos finalistas da Copa Santa Rita de Futebol Society:

Santa Rita

9J/4V/2E/3D/16GP/20GC/-4SG

1ª fase

4 a 1 no Nova Itanema

2 a 1 no Santa Fé

1 a 3 para Confiança

2 a 2 com o Real Jovem

1 a 6 para o Fumaça

0 a 3 para o Copa de Ouro

2 a 1 no Atalanta

Quartas de final

2 a 2 com o Tangá (4 a 3 nos pênaltis)

Semifinais

2 a 1 no JM

Principais artilheiros do Santa Rita: David, e Leandrão, cada um com 3 gols

Fumaça

9J/6V/3E/0D/63GP/14GC/49SG

1ª fase

2 a 2 com o Tanguá

1 a 1 com o JM

5 a 1 no Provetá

19 a 1 no Bola na Rede

6 a 1 no Santa Rita

20 a 1 no Angra Serviços Náuticos

3 a 3 com o Atlético Bracuí

Quartas de final

2 a 0 no Real Jovem

Semifinais

5 a 4 no Santa Fé