Fisioterapeuta fala sobre os benefícios da atividade física na pandemia

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2020, 12:17 horas

Segundo especialista, um corpo fortalecido está melhor preparado para recuperar os efeitos da doença

Volta Redonda- Em tempos de isolamento social, o sedentarismo ficou mais evidente entre as pessoas. Locais para se exercitar, estímulos sociais de interação para melhoria da motivação, e a própria prática ficaram impossibilitados de acontecer. Aquelas pessoas que já não tinham a prática de se exercitar ou faziam esporadicamente, com a pandemia do coronavírus abandonaram definitivamente o exercício.

O Professor de Educação Física e Fisioterapeuta Guilherme Raymundo Costa, chama a atenção sobre a importância da atividade física como forma de se proteger contra o coronavírus.

“Não podemos nunca deixar de se movimentar. A prática de exercícios ajuda na manutenção e melhoria das qualidades físicas como a resistência, força, equilíbrio, agilidade entre outras, mantendo o corpo preparado para as intercorrências de uma possível infecção”, destaca.

Segundo Guilherme, que atua no programa Pró Vida da Unimed Volta Redonda, um corpo bem preparado e fortalecido, está apto a se recuperar com mais rapidez e efetividade.

De acordo com o professor de educação física, estudos comprovam que pacientes que contraíram o covid-19 tiveram a redução de 34% de internação por conta dos efeitos da doença. Referência(https://doi.org/10.1101/2020.10.14.20212704)

O fisioterapeuta Guilherme é da opinião que a atividade física é primordial e recomendável para quem já teve coronavírus.

– Muitos relatos de quem já teve, trazem a dificuldade respiratória, cansaço e dores musculares como sintomas pós covid. Por este motivo é de extrema importância a prática regular dos exercícios físicos, mesmo com os sintomas. Obviamente, respeitando a capacidade individual e a condição física de cada indivíduo. Exercícios respiratórios, alongamentos e um trabalho em conjunto com a nutrição, fisioterapia e psicologia, são de fundamental importância para sucesso no tratamento destes sintomas – esclarece Guilherme.

Arma contra o sedentarismo

Guilherme acredita que com o isolamento, muita gente deixou de se exercitar, e com o sedentarismo comem mais, acarretando em alguns problemas de saúde.

– A prática de atividade física deveria ser uma constância na vida das pessoas, com isto, o nosso organismo ficaria mais bem protegido contra as ações do tempo e das doenças, como a hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doenças osteoarticulares, sarcopenia e dislipidemia – alerta.

O fisioterapeuta ressalta que para aqueles indivíduos que são sedentários, o início de um programa de treinamento físico orientado, vem como uma das maiores opções de ganho de expectativa de vida.

– Estudos comprovam a ação do Exercício físico como uma das maiores armas contra o Covid-19. Ele não previne o contágio, mas ele deixa o sistema imunológico mais resistente. A produção do “hormônio do Exercício Físico”, a IRISINA, liberado pelos músculos durante a atividade física, ajudaria o organismo com efeito modulador de genes associados a maior replicação do coronavírus dentro das células humanas. Ainda em estudos, mas já é uma motivação a mais para iniciar as atividades físicas – afirma.

Atividades em academias

Segundo Guilherme, o tempo ideal para quem optar por se exercitar em casa é entre 150 à 230 minutos por semana. Por outro lado, para aquelas pessoas que frequentavam academias, mas estão com receio de retornar as atividades, o professor esclarece que as academias devem ser encaradas como um local de busca da saúde e suporte para ganho de fortalecimento e resistência (entre outras ações importantes relacionadas contra o Covid-19).

– E como em qualquer outro local, as medidas de controle do covid-19 estão sendo tomadas, como a quantidade de clientes por horário, a limpeza e manutenção dos equipamentos, disponibilização do álcool gel, os funcionários usando os epi´s necessários para o trabalho e o local bem arejado. Os conselhos regionais disponibilizaram manuais para o atendimento ao cliente de forma clara e segura. Vamos lembrar que nesta época, todos nós devemos fazer a nossa parte – aconselha.

Caminhadas ao ar livre

​De acordo com o professor de educação física, Guilherme Costa, caminhar ao ar livre é uma ótima opção de atividade física para se manter em forma nesta pandemia, mas recomenda alguns cuidados.

– A caminhada é uma boa opção para quem quer manter em forma, mas devemos tomar algumas precauções, mesmo estando ao ar livre. O uso de máscara é obrigatório, mesmo com estudos relatando a ineficácia durante a pratica por conta da umidade produzida durante o exercício. Deve-se ter a conduta da troca com maior frequência da máscara – recomenda.