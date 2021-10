Fla empata sem gols com o Cuiabá no Maracanã

Matéria publicada em 17 de outubro de 2021, 22:51 horas

Time rubro-negro dominou o jogo do início ao fim, mas não conseguiu furar a defesa adversária

Rio – Na noite deste domingo (17), o Flamengo empatou com o Cuiabá em 0 a 0, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Agora, o Mais Querido muda o foco para as semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Athletico-PR, na quarta-feira (20), em Curitiba-PR. As informações são da reportagem de Rômulo Paranhos para o site do Flamengo.

O jogo

O Flamengo começou a partida trocando passes no ataque e pressionando a saída de bola do Cuiabá. Aos oito minutos, Michael balançou as redes, mas após checagem no VAR, o árbitro anulou o gol por considerar que Matheuzinho estava em posição de impedimento. O Mais Querido apresentava uma marcação forte e boa movimentação entre os jogadores de ataque.

Aos 42’, após passe de Matheuzinho, Everton Ribeiro chutou colocado dentro da pequena área, mas Walter conseguiu fazer a defesa. O primeiro tempo terminou com o time rubro-negro dominando as ações, mas com o Cuiabá muito recuado e amarrando o jogo.

No início da segunda etapa, o panorama pouco mudou. O Flamengo seguia no ataque girando a bola em busca de espaços. O Cuiabá, por sua vez, ficava todo recuado esperando para sair nos contra-ataques. Era preciso paciência e insistência para furar a defesa adversária. Aos 11’, Michael arriscou um chute forte, mas o goleiro defendeu.

Em seguida, outra boa chegada de Michael pela esquerda. O atacante limpou a marcação, mas chutou pra fora. O Rubro-Negro tentou até o último minuto, mas não conseguiu o gol e saiu do Maracanã com o empate.

Próximo compromisso

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (20) para enfrentar o Athletico-PR, às 21h30, na Arena da Baixada, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Ficha técnica

Flamengo 0x0 Cuiabá – 27ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data: 17/10/2021

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Cartões amarelos: Marllon (CUI) e Filipe Luís (FLA)

Gols: nenhum.

Escalação do Flamengo

Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (Kenedy), Andreas e Everton Ribeiro (Vitinho); Michael (Gustavo Henrique) e Gabi (Vitor Gabriel).

Técnico: Renato Gaúcho.

Escalação do Cuiabá

Walter; Lucas Ramon (Yuri), Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir (Marllon), Camilo (Jonathan Cafu) e Pepê; Felipe Marques (Rafael Gava), Jenilson (Elton) e Clayson.

Técnico: Jorginho.