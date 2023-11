Fla-Flu termina empatado em 1 a 1 - Diário do Vale

Rio – O clássico entre Flamengo e Fluminense terminou com um empate de 1 a 1. A partida foi disputada no Maracanã, neste sábado (11). O resultado deixa o Flamengo em quinto lugar, com 57 pontos, dois a menos que o líder Botafogo, que tem neste domingo (12) uma partida de “seis pontos” contra o Bragantino, que tem os mesmos 58 pontos, um a menos do que o alvinegro. Ainda à frente do rubro-negro, está o Palmeiras, com 59 pontos, que joga na noite deste sábado contra o Internacional.

O Fluminense continua em oitavo com 47 pontos.

Primeiro tempo

O Flamengo começou o clássico partindo para o ataque em busca logo do primeiro gol. Luiz Araújo recebeu na linha de fundo e cruzou na área. Cebolinha ganhou a disputa, mas cabeceou para fora.

Com o time postado todo no campo ofensivo, o Rubro-Negro trocava passes e rondava a área tricolor. O Fluminense, por sua vez, esperava atrás à espera de encaixar um contra-ataque. Aos 15’, por muito pouco o Fla não abriu o placar. Erick recuperou a posse de bola e tocou para Gerson, que abriu para Cebolinha. Ele invadiu a área e chutou na trave.

O Fla criou boa chance novamente aos 25’. Filipe Luís foi na linha de fundo e cruzou rasteiro para Luiz Araújo bater duas vezes. No rebote, o lateral-esquerdo tentou mais uma e Fábio defendeu novamente.

Aos 42’, a melhor chance do primeiro tempo. Arrascaeta cruzou, Pedro não consegue cabecear e a bola sobra para Gerson dominar no peito e bater colocado. Fábio fez outra grande defesa.

De tanto insistir, o Mengão abriu o marcador nos acréscimos da primeira etapa. Erick deu belo passe para Arrascaeta, que driblou Nino e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro: 1 a 0. O Rubro-Negro foi para o intervalo na frente.

Segundo tempo

O Tricolor voltou pressionando em busca do empate. Aos 7 minutos, Arias desceu pela direita e cruzou, PH Ganso fez o corta-luz e deixou para Yony finalizar, mas a bola foi para fora. No lance seguinte, Lima arriscou chute cruzado, mas a finalização acabou indo pela linha de fundo. Aos 13 minutos, Diogo Barbosa tabelou com Martinelli dentro da área e passou para Lima mandar para o gol, mas o meia acabou desarmado. Aos 16, Ganso arriscou de longe e exigiu defesa do goleiro.

No minuto seguinte, Martinelli fez lançamento para Arias, que ajeitou de cabeça e Yony chegou para mandar para dentro do gol, deixando tudo igual no Maracanã. Aos 24 minutos, Lima lançou bomba para o gol de fora da área, obrigando mais uma defesa do goleiro. O Tricolor continuou pressionando e, aos 41, John Kennedy recebeu dentro da área e chutou, mas o goleiro defendeu.

Aos 44, John Kennedy tabelou com Diogo Barbosa e arriscou o chute, mas a bola passou por cima da trave.

O Fluminense seguiu pressionando e dominando a partida em busca da virada, mas a partida terminou empatada. Nos acréscimos, Gabigol e Nino foram expulsos após trocarem empurrões.