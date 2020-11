Fla perde para o São Paulo por 4 a 1

Matéria publicada em 1 de novembro de 2020, 19:27 horas

Rio – Pela 19ª rodada do Brasileirão, o Flamengo perdeu para o São Paulo por 4 a 1 na tarde deste domingo (01), no Maracanã. Pedro marcou o único gol rubro-negro na partida. A primeira etapa começou com o São Paulo adiantando a marcação e dificultando a saída de bola da equipe rubro-negra. Aos cinco minutos, o Mengão saiu na frente! Vitinho ganhou no alto, Pedro levou a melhor contra Bruno Alves e bateu de chapa na entrada da área. A bola entrou no canto direito de Thiago Volpi: 1 a 0.

Aos 16’, o São Paulo empatou com Tchê Tchê, que acertou um belo chute de fora da área: 1 a 1. Com maior volume de jogo, o Rubro-Negro pressionava a equipe paulista em seu campo defensivo, explorando as jogadas pelo lado direito com Isla. Aos 27’, após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti de Diego Costa em cima de Everton Ribeiro. Bruno Henrique foi para cobrança e Volpi defendeu. Aos 45’, o São Paulo conseguiu a virada com Brenner: 2 a 1.

Na volta do intervalo, o jogo ficou bastante disputado no meio de campo, com marcação intensa do time são paulino. Aos 10’, o árbitro marcou pênalti a favor do São Paulo. Reinaldo foi para cobrança e converteu: 3 a 1.

O Mengão foi pra cima e Gerson sofreu pênalti, após jogada individual. Pedro bateu e Volpi defendeu. Aos 31’, o Fla quase diminuiu. Bruno Henrique roubou a bola e serviu João Gomes na área. O volante bateu e acertou o travessão. Aos 37’, o São Paulo fez seu quarto gol com Luciano, que deu números finais à partida: 4 a 1.

Outro jogo

O Mais Querido volta a campo na próxima quarta-feira (04) para enfrentar o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.



Escalação do Flamengo

Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan (Léo Pereira) e Filipe Luís; João Gomes, Gerson e Everton Ribeiro (Everton Ribeiro); Vitinho (Michael), Bruno Henrique e Pedro.

Técnico: Domènec Torrent