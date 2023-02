Fla vence Resende por 2 a 0 no Raulino - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2023, 19:08 horas

Gols rubro-negros foram de Matheus Gonçalves e André Luiz

Resende – O Flamengo venceu o Resende por 2 a 0 pelo Flamengo na tarde deste sábado, dia 18, no estádio Raulino de Oliveira, em partida adiada pela 7° rodada do Campeonato Carioca 2023.

Na próxima rodada, o Gigante do Vale visita o Nova Iguaçu, sábado, dia 25, às 15h30, no Laranjão.

O jogo

Os primeiros 45 minutos de jogo foram de muita marcação e poucas chances. Com isso, as melhores oportunidades vieram de bola parada. Aos 35 minutos, Marinho cobrou falta e Jefferson se esticou todo para fazer grande defesa. A resposta do Resende veio com o capitão Dener, que cobrou falta da intermediária, a bola desviou na barreira e Matheus Cunha fez a defesa, evitando o gol alvinegro.

Na volta do intervalo, o Flamengo pressionou em busca do gol, mas parou em Jefferson Luis, que fez três grandes defesas após finalizações de Matheusão, Matheuzinho e Rodrigo Caio.

Os visitantes conseguiram abrir o placar com Matheus Gonçalves, aos 30 minutos.

O Resende quase chegou ao empate aos 32, após cobrança de falta de Caxambu, que obrigou Matheus Cunha a fazer grande defesa. Porém, foi o Flamengo que marcou novamente, com André Luiz, aos 33 minutos.

Campeonato Carioca 2023 – 7° rodada

Resende 0x2 Flamengo

(18/02/23 – Estádio Raulino de Oliveira – 16h)

Resende: Jefferson Luis; Hiago, Joarderson e Rayne; Medina, Khevin Fraga (Stefano), Dener, Zizu (Kaique) e Caxambu; Igor Bolt (Wallace) e Balotelli (Bismarck). Técnico: Sandro Sargentim.

Gol: Matheus Gonçalves e André Luiz (FLA)

Cartão amarelo: Hiago (RES), Pablo, Rodrigo Caio (FLA)

Público presente: 4.676 (3.749 pagantes)

Renda: R$ 145.160,00