Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 21:46 horas

Aos 22 do segundo tempo, Pedro recebe passe de Ayrton e amplia a vantagem do Flamengo na primeira partida da decisão do Estadual: 2 a 0. Aos cinco minutos do segundo tempo, Ayrton Lucas abriu o placar no Maracanã para o Flamengo, na primeira partida da decisão do campeonato estadual.