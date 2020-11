Flamengo completa 125 anos de fundação

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 16:37 horas

Clube divulgou uma série especial na semana passada e no fim de semana comemorou com live e shows

Rio de Janeiro – O Flamengo completou no feriado de domingo (15), Dia da Proclamação da República, o seu 125º aniversário, apesar do empate com o Atlético-GO, no Maracanã, ocorrido no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O empate não impediu jogadores e torcedores de comemorarem as conquistas do clube, principalmente as dos últimos meses, que aumentaram a sala de troféus do clube.

Títulos

Ao todo o Flamengo possui sete títulos do Campeonato Brasileiro, três da Copa do Brasil, um da Supercopa do Brasil , 36 do Campeonato Carioca, 20 da Taça Guanabara, 10 da Taça Rio, um do Mundial Interclubes, dois da Taça Libertadores da América, um da Recopa Sul-Americana, entre outros.

Semana de celebração

Apesar do aniversário ser no dia 15, o Flamengo já estava comemorando no meio da semana passada, por volta do dia 11, quando lançou o “Especial 125 anos do Flamengo”, uma série especial criada pelo clube para celebrar os mais de 120 anos de existência. A série foi dividida em cinco capítulos, contando a história da fundação do clube, as origens no remo e o início vitorioso do futebol e do basquete rubro-negros. Ela foi apresentada pelo ator Paulinho Serra, e foi publicada durante a semana na FlaTV, pelo YouTube.

Fim de semana

Já no sábado (14), o clube transmitiu uma live com a presença de ídolos, como os campeões mundiais Mozer e Adílio, membros da diretoria, torcedores ilustres e shows de Xande de Pilares e da escola de samba Fla Manguaça.

No domingo (15), foi realizada a celebração tradicional de aniversário, já bastante conhecida pela torcida rubro-negra, com a presença de membros da diretoria e sócios do clube. O evento começou com a alvorada na sede de remo.

– Gostaria de agradecer a todos pela presença. É sempre muito legal participar disso que é uma tradição para o clube – disse o presidente Rodolfo Landim.

No evento, Raul Bagattini, vice-presidente de Remo, foi homenageado com uma placa comemorativa pelos 50 anos de serviços prestados ao Flamengo.

Na Gávea, a missa na capela foi abençoada pelo padroeiro do clube, São Judas Tadeu, e celebrada pelo Padre Thiago. Também não faltou o parabéns com o belo bolo rubro-negro e a partida de futebol dos sócios no histórico campo da Gávea.