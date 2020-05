Flamengo e Adidas lançam novo uniforme

Matéria publicada em 15 de maio de 2020, 17:47 horas

Inspirada no design dos uniformes do clube nas décadas de 1970 e 1990, camisa já está à venda pela internet

Rio – A Adidas apresenta para o torcedor rubro-negro a camisa II do Flamengo para a temporada 20/2021. O novo uniforme foi revelado pelo grande ídolo Zico, além do sambista Dudu Nobre e do ator Babu Santana.

Inspirada no design dos uniformes do clube no final da década de 1970, a camisa é predominantemente branca, com destaque para a gola em “V” na cor preta que, por sua vez, tem inspiração nos uniformes dos anos 90. As três listras vermelhas percorrem os ombros e as bordas das mangas trazem também listras nas cores do clube em direção aos braços. Centralizado, o distintivo do clube é aplicado em sua versão branca dentro de uma faixa com efeito pincelado, nas cores preta e vermelha.

Os jogadores Rafinha, Diego Ribas, Rodrigo Caio e Filipe Luís são alguns dos modelos das fotos, realizadas antes da pausa do calendário esportivo.

As camisas nos modelos masculino e feminino estão disponíveis no site (adidas.com.br/flamengo) e no site das Lojas Oficiais do Flamengo (loja.flamengo.com.br), por R$ 249,99, ambos com a tecnologia AEROREADY, que permite leveza ao design e à performance. O modelo infantil também estará disponível por R$ 229,99.

Vantagens exclusivas para quem é do Nação Rubro-Negra

Sócios-torcedores que comprarem o novo uniforme pelo site das Lojas Oficiais, além de personalização gratuita (com nome de até 10 letras e número de até 2 algarismos), ganharão também mais um item exclusivo, apenas nos primeiros cinco dias de venda (enquanto durarem os estoques): uma máscara para utilização no combate à Covid-19.

Sobre a Adidas Futebol

Líder mundial em futebol, a Adidas é patrocinadora oficial e parceira de fornecimento oficial dos mais importantes torneios de futebol do mundo, como a Copa do Mundo da Fifa, a Copa das Confederações da Fifa, a Liga dos Campeões da Uefa, a Uefa Europa League e os Campeonatos Europeus da Uefa. A Adidas também patrocina alguns dos maiores clubes do planeta, como Real Madrid, FC Bayern de Munique, Juventus de Turim e Manchester United. Alguns dos melhores jogadores do mundo estão na lista da Adidas, como Leo Messi, Paul Pogba, Gareth Bale, Thomas Müller, Marcelo, Daniel Alves, Manuel Neuer e Gabriel Jesus.