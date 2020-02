Flamengo e Athletico participam de lançamento da Supercopa do Brasil 2020

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 10:02 horas

Rio de Janeiro- Nesta semana foi lançada a Supercopa do Brasil 2020, nova competição do futebol brasileiro, que une os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Flamengo e Athletico Paranaense, que disputam o título no próximo dia 16, foram representados por seus técnicos e capitães, em entrevista coletiva no auditório da CBF.

Diante da taça da Supercopa do Brasil e da bola oficial da competição, estavam Jorge Jesus e Diego Ribas, do Flamengo, e Dorival Júnior e Wellington, do Athletico Paranaense. A final está marcada para o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, às 11h, no dia 16 de fevereiro.

Diretor de Competições da CBF, Manoel Flores destacou a importância do estabelecimento dessa nova competição no calendário do futebol brasileiro, um desejo antigo da entidade.

– Essa é uma simples cerimônia para apresentar algo que a casa quer fazer há muito tempo. Esse ano, com muitos ajustes, conseguimos colocá-la de pé. Queremos agregar valor e fazer as competições fortes e robustas para nossos clubes – destacou Manoel.

A premiação pela Supercopa do Brasil será de R$ 5 milhões para o campeão e R$ 2 milhões para o vice. A CBF prepara uma “megaoperação” para a competição, com envelopamento do estádio e show da dupla sertaneja Maiara e Maraísa. Outra novidade para a Supercopa do Brasil será a utilização do árbitro de vídeo (VAR), com central única, comandado em tempo real por uma cabine montada no Rio de Janeiro.

Ao longo de sua carreira, Jorge Jesus conquistou a Supertaça de Portugal e a Supertaça da Arábia Saudita, torneios com disputa similar à Supercopa do Brasil. Acostumado a esse tipo de competição, o técnico do Flamengo valorizou a possibilidade de disputar um título nacional logo no início da temporada.

– Nós, na Europa, valorizamos muito esse tipo de competição. Lá, este é o primeiro troféu que as equipes disputam. Quero dar os parabéns, pela iniciativa, porque é uma competição muito importante e muito bonita, que reúne os vencedores do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil – destacou.

Adversário de Jesus na Supercopa, Dorival Júnior também aprovou a criação da Supercopa do Brasil. O treinador chegou ao Athletico Paranaense no início do ano e já terá sua primeira oportunidade de título pelo clube.

– A Supercopa espelha o que foi o ano de 2019, reúne as duas melhores equipes, que conquistaram competições importantes. Ter a oportunidade de abrir o ano com uma partida tão importante é prazeroso para qualquer profissional – analisou.