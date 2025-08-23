Flamengo é bicampeão Mundial sub-20 após vencer Barcelona nos pênaltis

Rio de Janeiro – O Flamengo conquistou o bicampeonato da Copa Intercontinental Sub-20 ao derrotar o Barcelona (ESP) nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal, em uma final eletrizante no Maracanã neste sábado (23). A decisão contou com a presença de mais de 45 mil torcedores. O voltarredondense Iago Teodoro foi destaque na partida

O jogo

A partida começou bastante equilibrada, com o Flamengo subindo a marcação para tentar a roubada de bola no campo de ataque. E a pressão surtiu efeito ao dez minutos! Lorran conseguiu interceptar o passe de Farré pela direita, avançou em velocidade e tocou para Matheus Gonçalves. O camisa 10 invadiu a área e teve um choque com o zagueiro. No rebote, a bola sobrou com Lorran, que estufou as redes para abrir o placar no Maracanã: 1 a 0.

Após o gol, o Barcelona passou a ficar mais tempo com a posse de bola tentando chegar ao ataque, mas a marcação rubro-negra estava muito bem e interceptava os avanços do adversário. Os Garotos do Ninho voltaram a chegar com perigo aos 29’. Lorran deu bom passe para Joshua na esquerda, ele invadiu a área e bateu pro gol. Aller fez a defesa.

Outra boa chance aconteceu aos 38’. Matheus Gonçalves cobrou falta na área, Gistau fez o corte e a bola sobrou para Guilherme, que arriscou o chute e a bola passou por cima do travessão. Nos minutos finais da primeira etapa, Virgili acertou a trave e quase empatou o confronto. O Rubro-Negro foi para o intervalo com a vitória parcial.

No segundo tempo, o Barcelona voltou partindo para o ataque em busca do empate e ficava mais com a posse de bola. O Flamengo, por sua vez, esperava mais para explorar as jogadas de contra-ataque. Aos 12’, Shola, que tinha acabado de entrar, fez um salseiro pela esquerda da área e tocou para Joshua, que bateu forte. Aller tirou com o pé para escanteio.

O Barcelona chegou ao empate aos 25’. Virgili deu chapéu em Iago, cortou para dentro, passou por Carbone e finalizou tirando de Léo Nanetti: 1 a 1. Esse resultado leva a decisão para os pênaltis. Com tudo igual no marcador, o jogo ficou aberto na reta final, com ambas as equipes buscando o gol da vitória.

Nos acréscimos, o Barcelona marcou o segundo gol com Cortés, que marcou de cabeça vencendo Leo Nanetti: 2 a 1. Mas a essência rubro-negra de lutar até a última gota de suor fez prevalecer e o Mengão buscou o empate no lance final. Daniel Sales fez longo lançamento na área e o capitão Iago cabeceou com categoria, encobrindo goleiro e deixando tudo igual novamente: 2 a 2. O resultado levou o jogo para os pênaltis.

Nas penalidades, o Mengão levou a melhor e venceu por 6 a 5, com destaque para o goleiro Leo Nanetti, que brilhou defendendo duas cobranças. O FLAMENGO É BICAMPEÃO DO INTERCONTINENTAL SUB-20!

Flamengo

Leo Nanetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Gusttavo (Carbone); João Alves (Fabiano), Guilherme (Pablo Lucio) e Matheus Gonçalves; Joshua (Felipe Teresa), Lorran e Pedro Leão (Shola).

Técnico: Bruno Pivetti.

Barcelona

Aller; Xavi Espart, Cuenca, Cortés e Farré (Oduro); Fariñas (Parriego), Junyent (Shane Kluivert) e Pedro Rodríguez (Tommy Marqués); Juan Hernández, Virgili e Gistau (Nomoko).

Técnico: Belletti.