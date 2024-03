Flamengo é campeão da Taça Guanabara

Rio – Pela 24ª vez em sua história, o Flamengo conquistou o título da Taça Guanabara ao vencer o Madureira, por 3 a 0, na tarde deste sábado (2), Maracanã. Arrascaeta, Pedro e Léo Pereira marcaram os gols rubro-negros. Com o primeiro lugar já garantido, o Mengão terá a vantagem do empate tanto nas semifinais quanto numa possível final de Campeonato Carioca.

O jogo

Precisando apenas do empate para conquistar o título da Taça Guanabara, o Flamengo iniciou a partida trocando passes no campo de ataque. Enquanto isso, o Madureira se postava na defesa e tentava sair na base do contra-ataque. Aos 10’, De La Cruz cobrou falta na entrada da área, a bola desviou na barreira e passou raspando a trave.

Não demorou muito para o Mengão abrir o marcador. Luiz Araújo cruzou na área, Bruno Henrique escorou de cabeça para Arrascaeta bater de primeira no canto: 1 a 0. Após o gol, o Madureira tentou sair mais para o ataque, mas a defesa rubro-negra estava bem compactada e impedia os avanços do Tricolor Suburbano.

Aos 41’, Viña recebeu com liberdade na esquerda e cruzou na medida para Erick cabecear. A bola passou perto da trave. Na sequência, Viña apareceu bem outra vez com um chutaço da intermediária, obrigando o goleiro a espalmar para escanteio. Vale lembrar que essa é a primeira partida do lateral-esquerdo como titular. A primeira etapa terminou com vantagem para o Fla.

Com Léo Pereira no lugar de Fabrício Bruno, o Rubro-Negro voltou para a segunda etapa impondo seu ritmo e, logo aos seis minutos, ampliou o placar com o artilheiro Pedro, que fez um golaço! A defesa do Madureira saiu jogando errado, o camisa 9 interceptou o passe, deu um balão no goleiro e completou para as redes.

Pouco depois, o Flamengo chegou ao terceiro gol com Léo Pereira, de falta. De La Cruz e Arrascaeta se posicionaram para bater, mas foi o zagueiro que cobrou a falta com perfeição no ângulo esquerdo do goleiro: 3 a 0.

Com uma vantagem confortável, o técnico Tite promoveu mudanças na equipe para dar minutagem aos atletas que começaram no banco. Na reta final, o Mengão valorizou a posse de bola, administrou o resultado e saiu de campo com mais um título de Taça Guanabara, a 24ª de sua história.

Próximo compromisso

O Mengão aguarda os jogos deste domingo (3) da 11ª rodada da Taça Guanabara para saber seu adversário das semifinais do Carioca. O primeiro jogo será disputado no próximo fim de semana (9 ou 10), com dia e horário a serem definidos pela FFERJ.

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno (Léo Pereira), David Luiz e Viña; Erick Pulgar, De La Cruz (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta (Igor Jesus); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Bruno Henrique e Pedro (Victor Hugo).

Técnico: Tite.

Madureira

Mota (Douglas Lima); Dadinha (Cauã Coutinho), Marcão, Arthur e Evandro; Wagninho, Arthur Santos, Gustavo Coutinho (João Felipe) e Juninho (Xuxa); Arthur Martins (Antônio Carlos) e Patryck Ferreira.

Técnico: Daniel Neri.

Ficha técnica

Flamengo 3×0 Madureira – 11ª Rodada da Taça Guanabara

Local: Maracanã-RJ

Data e hora: 02/03/2024 às 16h

Arbitragem: Bruno Mota Correia, Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves Filho

Cartões amarelos: Pedro (FLA) e Léo Pereira (FLA)

Gols: Arrascaeta (19’1ºT), Pedro (6’2ºT) e Léo Pereira (23’2ºT).