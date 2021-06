Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 21:31 horas

Rio de Janeiro – O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores, realizado nesta terça-feira, deixou o torcedor brasileiro com a perspectiva de poder ver dois confrontos nacionais já nas quartas de final: São Paulo x Palmeiras e Flamengo x Internacional. Também existe a possibilidade de uma vaga na semifinal ser decidida entre River Plate e Boca Juniors.

O Flamengo vai ter como adversário o perigoso Defensa Y Justicia, atual campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa, enquanto o Internacional terá um segundo confronto com o Olimpia, do Paraguai. Na fase de grupos, os gaúchos golearam em Porto Alegre por 6 a 1 e venceram em Assunção por 1 a 0.

Já o Fluminense, teoricamente, parece ter o caminho mais fácil até a semifinal. Pega o Cerro Porteño nas oitavas e depois deverá esperar pelo vencedor de Vélez Sarsfield e Barcelona de Guayaquil.

Enquanto o São Paulo vai ter o confronto repetido na primeira fase diante do Racing – empatou 0 a 0 na Argentina e perdeu no Morumbi por 1 a 0. O Palmeiras terá pela frente a fraca Universidad Católica, do Chile. Em um eventual duelo brasileiro, o time de Palestra Itália jogaria com a vantagem de fazer o segundo jogo no Allianz Parque.

Para ocorrer o duelo argentino o caminho é mais complicado. O Boca terá como rival o Atlético-MG, time de melhor campanha na primeira fase. Do outro lado, um combate local com River e Argentinos Juniors.

As oitavas de final acontecerão em julho: os jogos de ida serão na semana do dia 14 e os de volta, na semana do dia 21. A decisão está marcada para 20 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu.

Copa Sul-Americana

No sorteio da Copa Sul-Americana, os clubes brasileiros terão compromissos complicados pelas oitavas de final, que serão disputados a partir de 13 de julho. O Santos terá pela frente o Independiente, da Argentina, conhecido como “Rei de Copas”, e fará o segundo jogo em Buenos Aires. Já o Grêmio terá que encarar a altitude de Quito, no Equador, no confronto contra a LDU. A partida decisiva será em Porto Alegre

Também contra um rival do Equador, com a vantagem de decidir o confronto em Braganças Paulista (SP), o Red Bull Bragantino jogará contra o Independiente del Valle. Por fim, o Athletico-PR medirá forças com o América de Cali, da Colômbia. O duelo decisivo será na Arena da Baixada, em Curitiba.

Além dos duelos dos clubes brasileiros, chama a atenção o clássico uruguaio entre Nacional e Peñarol nas oitavas de final da Sul-Americana. Os outros confrontos são: Junior Barranquilla (Colômbia) x Libertad (Paraguai), Deportivo Táchira (Venezuela) x Rosario Central (Argentina) e Sporting Cristal (Peru) x Arsenal (Argentina).

> Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores:

Defensa y Justicia-ARG x Flamengo

Boca Juniors x Atlético-MG

Universidad Católica-CHI x Palmeiras

Cerro Porteño-PAR x Fluminense

Vélez Sarsfield-ARG x Barcelona-EQU

São Paulo x Racing-ARG

River Plate-ARG x Argentinos Juniors-ARG

Olimpia-PAR x Internacional

> Confira os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana:

Nacional-URU x Penãrol-URU

Independiente del Valle-EQU x Red Bull Bragantino

Santos x Independiente-ARG

América de Cali-COL x Athletico-PR

LDU-EQU x Grêmio

Junior Barranquilla-COL x Libertad-PAR

Deportivo Táchira-VEN x Rosario Central-ARG

Sporting Cristal-PER x Arsenal-ARG