Flamengo e Grêmio empatam no Maracanã

Rio de Janeiro – Após sofrer um gol no fim, o Flamengo empatou com o Grêmio em 1 a 1 na partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (31). O tricolor gaúcho empatou a partida nos minutos finais com um pênalti cobrado pelo goleiro Tiago Volpi aos 85 minutos, frustrando a equipe carioca, que errou muitos chutes no Maracanã. O gol do rubro-negro foi de Arrascaeta, de um chute fora da área aos 53 minutos.
O Jogo
O Flamengo criou mais chances, mas, mesmo assim, o primeiro tempo terminou sem gols no Maracanã. No início do segundo tempo, após uma tabela com Pedro, Arrascaeta abriu o placar para o rubronegro. A equipe carioca segurou o resultado até os 85 minutos, quando o árbitro considerou mão na bola do lateral Ayrton Lucas e marcou um pênalti a favor do Grêmio. Tiago Volpi converteu para o tricolor gaúcho.
O calendário do futebol brasileiro será paralisado para a Data Fifa. O próximo adversário do Flamengo é o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no dia 14 de setembro.