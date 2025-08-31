Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã, neste domingo (31)

Rio de Janeiro – Embalado pela goleada por 8 a 0 sobre o Vitória e líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Grêmio, às 16 horas, no Maracanã.

O Rubro-Negro vem de três vitórias consecutivas. Jogando em casa, o Flamengo conta com o apoio da torcida para triunfar mais uma vitória no Brasileirão.

Por outro lado, o Grêmio vem de um empate com o Ceará, em casa. Atualmente na 14ª colocação, o Tricolor busca os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

A partida terá transmissão dos canais Globo (TV aberta – exceto para São Paulo) e Premiere (canal fechado).

No apito da partida entre Flamengo e Grêmio estará Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG), que terá como assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG). A equipe de vídeo (VAR) ficará sob responsabilidade de Ilbert Estevam da Silva (SP).