Flamengo e Volta Redonda não saem do zero a zero em partida sem emoção no Raulino

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2022, 21:28 horas

Volta Redonda- Apresentando um nível técnico baixo, a partida entre o Flamengo e Volta Redonda não empolgou os torcedores que compareceram neste sábado às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, para assistir ao jogo pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Sem apresentar grandes emoções, Volta Redonda e Flamengo acabaram ficando no 0 a 0.

Apesar disso as melhores chances acabaram sendo do Flamengo através do Matheus França e André, ambos da equipe rubro-negra, que tiveram ótimas chances em cabeçadas no primeiro e no segundo tempo. Já o Voltaço por pouco não chegou ao gol em tentativa de olímpico de Pedrinho.

Em duelo equilibrado, o primeiro tempo foi de nível técnico abaixo da média, onde os times pouco finalizaram, mas o Flamengo foi quem chegou mais perto. No fim, Matheus França e Yuri tiveram boas oportunidades em cabeçadas.

O segundo tempo foi tão pobre em lances de emoção quanto o primeiro, e mais uma vez teve um equilíbrio nivelado por baixo. Apesar de apresentar poucas finalizações e raríssimas jogadas coletivas, o Volta Redonda conseguiu ser superior em oportunidades claras.

O Flamengo volta a campo já na quarta-feira, novamente no Raulino de Oliveira, para enfrentar o Boavista às 18h (de Brasília). No mesmo dia, só que às 15h30, o Voltaço visita o Bangu em Moça Bonita.