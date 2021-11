Flamengo empata com Athletico-PR pela quarta rodada do Brasileirão

Matéria publicada em 2 de novembro de 2021, 18:49 horas

Curitiba- Nesta terça-feira (2), a bola rolou na Arena da Baixada, em Curitiba, para o jogo adiado da quarta rodada do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo. No duelo de rubro-negros, a equipe carioca abriu dois gols de vantagem com Gabi no primeiro tempo, e o Furacão marcou com Renato Kayzer e Bissoli na etapa complementar para deixar tudo igual: 2 a 2.

Com o resultado, o Fla chegou aos 50 pontos e aparece na terceira posição da tabela de classificação da Série A. O Athletico, com 35, ocupa o 14º lugar.

O jogo

O Flamengo controlou as ações no primeiro tempo da partida diante do Athletico-PR na Arena da Baixada. Criando mais chances, o time carioca saiu na frente aos 17 minutos. Após cruzamento de Michael pela esquerda, Vitinho arriscou o chute na área e exigiu boa defesa de Santos, com os pés. E, no rebote, Gabi mandou para o fundo das redes. Depois, aos 28, Isla aproveitou erro na saída de bola do Furacão e lançou o camisa 9 na área, que encobriu o goleiro adversário para fazer mais um dele e do Fla no jogo: 2 a 0.

Na volta do intervalo, o Athletico adotou outra postura e passou a ter domínio diante dos visitantes. Na marca dos 17 minutos, Abner fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Nikão, que finalizou para boa defesa de Diego Alves. Mas, na sobra, Renato Kayzer mandou para o gol e descontou a equipe paranaense. O Furacão seguiu ofensivo e quase empatou no lance seguinte, na finalização de Terans, mas a jogada estava impedida e o gol não foi validado. Os donos da casa seguiram buscando o empate até os instantes finais e, na pressão, chegaram ao objetivo. Já aos 49, Nikão cobrou escanteio da direita, e Bissoli subiu sozinho para cabecear para o gol: 2 a 2.

Fonte CBF*.