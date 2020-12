Flamengo empata nos últimos minutos, mas perde nos pênaltis e é eliminado da Libertadores

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 23:55 horas

Rio de Janeiro – O Flamengo batalhou até o final, mas foi eliminado da Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (01), no Maracanã. O jogo com o Racing (Argentina) terminou em empate no tempo regulamentar, levando a disputa das oitavas de final da competição para os pênaltis, causando a eliminação do clube carioca.

Partida

O jogo de volta das oitavas de final entre Flamengo e Racing foi dominante para o Rubro-negro, que teve 68% da posse de bola, cerca de 19 chutes e cinco finalizações com boas chances de gol, mas ainda sim teve dificuldades de emplacar.

O Flamengo passou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, pois aos 17 minutos, Rodrigo Caio, que já tinha um cartão amarelo, cometeu uma falta um pouco mais forte na intermediária. O gol veio logo em seguida, aos 19 minutos, na flata cobrada para dentro da área, quando Sigali recebeu a bola do cruzamento, após falha do zagueiro Gustavo Henrique, e empurrou no fundo da rede de Diego Alves.

O empate veio aos 47 minutos da segunda etapa quando Diego cobrou o escanteio e Arão desviou na primeira trave, colocando na bochecha das redes do goleiro Arias, levando a decisão para os pênaltis.

O jogo terminou em 1 a 1 no tempo regular, assim como foi na partida de ida entre as duas equipes.

Rubro-negro estava em uma situação parecida com a que vivenciou na Libertadores em 2019. Os jogos das oitavas de final foram contra o Emelec, onde o Flamengo perdeu a primeira partida por 2 a 0 e venceu a segunda por 2 a 0, levando a disputa para os pênaltis. A partida foi no dia 31 de julho, no Maracanã, com o goleiro Diego Alves defendendo dois pênaltis com placar final de 4 a 2 para o Flamengo.

Já neste ano, o clube foi eliminado por 4 a 3, com Arão errando a sua cobrança de pênalti.

Próximo compromisso do Flamengo será no sábado (05), contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, às 17h, no Engenhão.