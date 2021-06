Flamengo encerra preparação e embarca para o Mato Grosso

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 16:37 horas

Rio de Janeiro – Na manhã desta quarta-feira, dia 30, no Ninho do Urubu, o Flamengo concluiu a preparação para a partida contra o Cuiabá, que acontece nesta quinta-feira, dia 01, às 20h, na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Brasileirão. Após o treino, na parte da tarde, a delegação rubro-negra embarcou para o Mato Grosso.

Após avaliação da fisiologia, o goleiro Diego Alves não foi relacionado para o jogo por precaução. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Isla seguem representando suas respectivas seleções na Copa América.

Essa é a primeira vez na história que Flamengo e Cuiabá se enfrentam. Ao todo, o Mais Querido disputou 14 partidas em Cuiabá na história (6v/5e/3d), com 22 gols marcados e 14 sofridos.