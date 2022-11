Flamengo enfrenta o Juventude nesta quarta-feira

Matéria publicada em 8 de novembro de 2022, 19:45 horas

Rio- O Flamengo realizou na tarde desta terça-feira (8), no Ninho do Urubu, o último treino antes da viagem para Caxias do Sul, onde irá enfrentar o Juventude na quarta-feira (9), às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão.

O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade tática com o elenco rubro-negro que estará à disposição para o jogo. Após o treino, a delegação seguiu viagem para a cidade gaúcha.

Flamengo e Juventude já se enfrentaram em 28 oportunidades, com ligeira vantagem para o Mengão. Foram 11 vitórias do Fla, sete empates e 10 derrotas. Nó último duelo entre as equipes, o Flamengo goleou os gaúchos por 4 a 0, no primeiro turno do Brasileirão. Pedro (2), Everton Ribeiro e Lázaro marcaram os gols da vitória no Mané Garrincha.