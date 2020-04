Flamengo faz parceria com laboratório em produção de álcool gel

Matéria publicada em 18 de abril de 2020, 09:05 horas

Itens já começaram a ser distribuídos em áreas carentes do RJ; funcionários e atletas também irão receber o produto

Rio – A parceria entre o Flamengo e o Laboratório Brasileiro de Biologia (LBBio) vai gerar 200 mil embalagens de álcool gel 70%, item essencial na prevenção contra o novo coronavírus (covid-19). Os primeiros itens desta produção já começaram a ser distribuídos a pessoas em vulnerabilidade social que vivem em comunidades carentes no Rio de Janeiro e região metropolitana. As informações são da Agência Brasil.

Todos os funcionários e atletas do clube também irão receber uma unidade do produto, que é um dos aliados da população no combate à covid-19.

Em maio, o álcool gel rubro-negro também vai chegar ao mercado para a compra dos consumidores. “Fizemos questão de parar todo o nosso processo de produção para atender exclusivamente ao clube. Estamos disponibilizando um produto com todas as autorizações necessárias num prazo recorde, tendo em vista a urgência do momento”, disse Rodrigo Vieira, diretor do LBBio.