Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 21:43 horas

Rio de Janeiro РO Flamengo segue perfeito na Libertadores, liderando o grupo com 6 pontos e 100% de aproveitamento. Nesta terça-feira, no Maracanã, não tomou conhecimento do frágil Unión La Calera, do Chile, ganhando fácil por 4 a 1, com belo trabalho coletivo de seu setor ofensivo e gols bem trabalhados. Destaque para Gabriel, que marcou duas vezes.

Arrascaeta, Bruno Henrique e o camisa 9 se destacaram num √≥timo treino para o Flamengo de como furar fortes marca√ß√Ķes. Pedro entrou no fim e ainda fez o dele. Apenas ficou a li√ß√£o que, quando o advers√°rio √© fraco, disposi√ß√£o e concentra√ß√£o devem ser durante os 90 minutos. Numa volta pregui√ßosa do intervalo, o time rubro-negro passou sustos desnecess√°rios com gol de S√°ez e outra chance clara perdida pelos chilenos.

Disposto apenas a se defender no Rio, atrás de seu segundo pontinho na Libertadores, o La Calera não escondeu que iria ficar atrás o máximo que pudesse. Por vezes, apareceu com até nove jogadores dentro de sua própria área. E os outros dois também não passavam da intermediária.

Diante desse paredão defensivo, o Flamengo sofreu nos minutos iniciais para finalizar no alvo, apesar de o jogo ser disputado num espaço mínimo do campo. A estratégia de respeito, ou covardia, dos visitantes, deu certo por somente 30 minutos.

Numa troca rápida de passes, Arrascaeta serviu Gabriel, que anotou seu sexto gol desde a volta das férias. Foram oito jogos disputados pelo artilheiro, que concluiu bem a jogada criada de forma coletiva e terminou com passe preciso do uruguaio.

E que ano faz o gringo flamenguista. Depois de abrir a porteira, o time carioca logo ampliou. Desta vez em contragolpe. Arrascaeta pegou a bola ainda na defesa e mandou para Bruno Henrique. Recebeu de volta e bateu no cantinho de Arias.

Mesmo com a enorme desvantagem, o La Calera voltou com a mesma postura, precavida. Apenas com peças diferentes. E se deu bem com uma das apostas de Luca Marcogiuseppe no intervalo. Sáez recebeu ótimo lançamento e diminuiu o placar no segundo ataque chileno em todo o jogo.

Os cariocas retornaram desligados e acabaram sofrendo um gol em bobeira defensiva. Só depois de ver os chilenos tentarem reação, que a equipe de Rogério Ceni acordou na etapa. E voltou o bombardeio ao gol de Arias. Gabriel teve duas boas oportunidades e perdeu, uma após presente do goleiro. Ainda reclamou de um pênalti ignorado pelo árbitro.

Se Arias quase entrega de um lado, Diego Alves fez o mesmo do outro. Mas os chilenos também não souberam aproveitar a saída errada do goleiro. O Flamengo perdia gols na frente e dava uns brancos imperdoáveis atrás.

Mas tem um ataque arrasador e qualquer vacilo é fatal. Os chilenos erraram na saída de bola e Bruno Henrique tocou para o artilheiro deixar o resultado novamente tranquilo. Sétimo gol de Gabriel e 3 a 1 no placar. A goleada veio dos pés de Pedro, que entrou e já foi logo deixando o seu em contra-ataque perfeito. Um lindo gol.

Agora o Flamengo volta as aten√ß√Ķes para as semifinais do Estadual. S√°bado encara o Volta Redonda, a quem bateu por 2 a 1 faz uma semana, possivelmente com a repeti√ß√£o da escala√ß√£o alternativa usada naquele jogo.

Os titulares devem ser preservados para o duro compromisso com a LDU, na sempre desumana altitude de 2.850 metros de Quito, terça-feira, que vale o primeiro lugar da chave após vitória equatoriana por 3 a 1 sobre o Vélez Sarsfield. O time do Equador subiu para quatro pontos.

FICHA T√ČCNICA

FLAMENGO 3 X 1 UNI√ďN LA CALERA

FLAMENGO – Diego Alves; Isla, Willian Ar√£o (L√©o Pereira), Bruno Viana e Filipe Lu√≠s; Diego (Jo√£o Gomes), Gerson, √Čverton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta (Michael); Bruno Henrique (Pedro) e Gabriel. T√©cnico: Rog√©rio Ceni.

UNI√ďN LA CALERA – Arias; Ram√≠rez (Fern√°ndez), Christian Vilches, Garc√≠a e Oyanedel; Valencia (Mart√≠nez), Castellani (Liuzzi), Wiemberg e Vargas (Valdivia); Cavalleri (S√°ez) e Andr√©s Vilches. T√©cnico: Luca Marcogiuseppe.

GOLS – Gabriel, aos 30, e Arrascaeta aos 34 minutos do primeiro tempo; S√°ez, aos 11, Gabriel, aos 33, e Pedro aos 39 do segundo

√ĀRBITRO – Jos√© Argote (Venezuela).

CART√ēES AMARELOS – Vitinho (Flamengo) e Valencia (La Calera).

LOCAL – Maracan√£.