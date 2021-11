Flamengo marca 3 gols no Bahia e encerra a 31ª rodada do Brasileirão

Matéria publicada em 11 de novembro de 2021, 22:53 horas

Ao abrir o caminho da vitória, Gabi marca o 100º gol com a camisa do Fla

Rio- Na noite desta quinta-feira, dia 11, no Maracanã, o Flamengo venceu o Bahia por 3 a 0, em duelo que encerrou as disputas da 31ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe carioca chegou aos 57 pontos e segue na terceira posição. Enquanto o Tricolor baiano ocupa o 16º lugar, com 36 pontos somados.

Mandante da partida, o Flamengo teve mais volume de jogo durante o primeiro tempo, enquanto o Bahia se fechou na defesa e apostou nos contra-ataques. Mesmo com mais presença ofensiva, o Rubro-Negro criou pouco, mas, aos 31 minutos, Gabi, de pênalti, abriu a contagem no Maracanã.

Na sequência, o Tricolor baiano passou a jogar com um a menos, após expulsão de Matheus Bahia. Mesmo em desvantagem numérica, os visitantes ainda tiveram chance de empatar a partida com Nino Paraíba, que parou em grande defesa de Hugo.

Na volta do intervalo, o Flamengo se lançou ao ataque. Thiago Maia, aos dois, viu Danilo Fernandes evitar o segundo. Gabi, aos dez, quase marcou mais um. Até que, aos 12, Vitinho fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Michael ampliar o marcador.

Nos minutos seguintes, Rossi, pelo lado tricolor, e Diego Ribas, pelo Fla, também receberam o cartão vermelho. Com espaços no campo, o Rubro-Negro manteve a pressão. E, aos 43, Andreas Pereira avançou pelo meio e livre de marcação arriscou o chute rasteiro para fechar a conta no Rio de Janeiro: 3 a 0.

Fonte CBF*.