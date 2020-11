Flamengo perde mais uma vez para o São Paulo e é eliminado da Copa do Brasil

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 23:36 horas

São Paulo – Mais uma vez o São Paulo foi superior ao Flamengo e isso custou a vaga do clube carioca para as semi finais da Copa do Brasil. A partida de volta, que ocorreu na noite de quarta-feira (18), no Morumbi, em São Paulo, terminou com vitória para o time da casa, num placar de 3 a 0. Os gols foram de Luciano da Rocha Neves e Pablo Felipe Teixeira. Somado com a partida de ida, o São Paulo derrotou o Flamengo por 5 a 1 nas quartas de final da competição.

O primeiro gol ocorreu aos dois minutos do segundo tempo, quando Daniel Alves recebeu na ponta direita, limpou para a perna esquerda e cruzou no segundo poste, onde Luciano desviou e estufou a rede.

O segundo veio aos 10 minutos, quando Reinaldo recebeu de Igor Gomes na ponta esquerda e cruzou na direção do segundo poste. Luciano apareceu sozinho e cabeceou para dentro da rede de Diego Alves.

O último gol foi de Pablo, aos 39 minutos da segunda etapa. Ele aproveitou o erro da saída de bola do Flamengo, invadiu a área e tocou por baixo de Tiago Volpi.

Terceira derrota

Neste mês de novembro, o Flamengo já coleciona a terceira derrota para o São Paulo. A primeira ocorreu no dia 1º, num domingo, quando a equipe paulista goleou por 4 a 1, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. A segunda partida foi pelas quartas da Copa do Brasil, quando o tricolor paulista venceu o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã. E a terceira partida foi a que ocorreu na quarta-feira. Tais resultados tiraram o Flamengo da Copa do Brasil e também as chances de ser o líder do Brasileirão.

Rogério Ceni

O novo técnico do Flamengo, Rogério Ceni, ainda não comemorou a primeira vitória desde quando assumiu o clube no último dia 10 deste mês. Até o momento foram duas derrotas e um empate. As derrotas foram contra o São Paulo e o empate ocorreu no sábado (14), contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.