Flamengo renova contrato de Rebeca Andrade

Rio – O Flamengo renovou o contrato da campeã olímpica e mundial Rebeca Andrade. A atleta, que está no clube há 10 anos, assinou novo compromisso até o final de 2024, visando os Jogos Olímpicos de Paris.

Na assinatura estiveram presentes o presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, o vice-presidente de Esportes Olímpicos, Guilherme Kroll, o vice-presidente de Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira, o CEO do clube, Reinaldo Belotti, e o diretor de Esportes Olímpicos do Mais Querido, Marcelo Vido.

“É muito importante poder estar aqui contando com a Rebeca por mais três anos como atleta do Flamengo. A Nação Rubro-Negra certamente ficou muito orgulhosa com as conquistas, tanto na Olimpíada quanto no Mundial e tenho certeza que ainda terá muita razões para celebrar. Acreditamos muito em tudo o que a Rebeca faz. Agradeço a atleta pela confiança, por estar vestindo nosso Manto e honrando a camisa do Flamengo”, disse o presidente Rodolfo Landim.

A atleta recebeu uma camisa personalizada com seu nome e o número 2024. Ela não escondeu a alegria de permanecer no clube, que chama carinhosamente de segunda casa.

“Hoje é um dia muito importante para mim. Foi no Flamengo que eu consegui desenvolver todo meu talento, todo meu potencial e está sendo um enorme prazer assinar este contrato por mais três anos. Assino com muito orgulho, afinal aqui é minha segunda casa. Espero continuar aqui por muitos e muitos anos”, afirmou.

O vice-presidente de Esportes Olímpicos, Guilherme Kroll, avisa que o clube já está montando uma equipe olímpica pensando em Paris.

“Momento muito especial aqui no Flamengo, já estamos pensando em Paris 2024. Nada melhor para simbolizar o início deste trabalho do que a renovação do contrato da Rebeca Andrade. A gestão Landim oferece à Nação mais três anos de uma menina que foi criada no clube e ainda estará nos representando por muito tempo”, encerrou Kroll.