Flamengo supera o Corinthians por 1 a 0 em jogo da 33ª rodada do Brasileirão

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 00:08 horas

Rio- Na noite de quarta-feira (17), o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol aos 47 minutos do segundo tempo, no Maracanã e pela 33ª rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o Mengão permanece na vice-liderança, com 63 pontos. O Timão é o quinto colocado, com 50 pontos.

Apesar de não contar com redes balançando, o primeiro tempo no Maracanã foi intenso. Aos quatro minutos, João Gomes chutou por cima do gol de Cássio. O Timão respondeu aos 12, em chute cruzado de Jô. Quatro minutos depois, Roger Guedes chutou e acertou as redes pelo lado de fora.

O Mengão voltou ao ataque aos 29 minutos. Vitinho fez boa jogada individual, entrou na área e chutou por cima do gol. Cinco minutos depois, Matheuzinho arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave. Antes do intervalo, aos 44, Matheuzinho aproveitou rebote e chutou. Cássio espalmou e evitou o gol do Flamengo.

O Timão começou o segundo tempo no ataque. Aos quatro minutos, Jô recebeu cruzamento de Fábio Santos e cabeceou colocado. Hugo defendeu. O Fla respondeu aos 21. Kenedy aproveitou rebote e assustou o goleiro Cássio. Aos 32, o Mengão quase abriu o placar. Bruno Henrique recebeu passe de Rodinei e finalizou para excelente defesa de Cássio.

O Flamengo fez uma ronda na área do Corinthians aos 40 minutos. Primeiro, Diego cobrou falta e Cássio espalmou. Na sequência, Michael cruzou para a área e Gomes acertou o travessão com bela cabeçada. O Alvinegro respondeu com Roger Guedes aos 45 minutos. O camisa 123 chutou com a perna esquerda e a bola raspou a trave do goleiro Hugo. Aos 47 minutos, nos acréscimos, o Flamengo garantiu a vitória dentro de casa. Rodinei se livrou de dois marcadores e cruzou na cabeça de Bruno Henrique, que empurrou para o fundo das redes de Cássio no Maracanã.

Fonte CBF*