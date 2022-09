Flamengo vai decidir a final da Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã

Matéria publicada em 20 de setembro de 2022, 19:18 horas

Rio- Na manhã desta terça-feira (20), em sorteio realizado na sede da CBF, ficou definido que o Flamengo decidirá em casa a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. O jogo de ida será disputado na Neo Química Arena no dia 12 de outubro, e a volta no Maracanã, no dia 19.

O técnico Dorival Júnior, ao lado do capitão Diego Ribas, acompanhou o sorteio e falou sobre a expectativa para a final da competição nacional.

“São duas equipes que farão clássicos maravilhosos. Espero que tenhamos partidas leais, que serão definidas pela competência de cada um. Espero um espetáculo para o nosso público, para os que estão esperando um clássico de altíssimo nível”.