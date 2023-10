Flamengo vence e empurra o Vasco para o Z4

Rio – Apesar de um jogo muito disputado, o Flamengo bateu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22), no Maracanã e manteve as chances, mesmo que remotas, de ainda sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 69 mil torcedores, a derrota fez o Vasco voltar para a zona de rebaixamento e o Flamengo muito perto de garantir uma vaga na Libertadores de 2024.

O jogo foi um dos melhores clássicos do ano pelo campeonato e intenso com bons momentos para os dois lados. Mas o Flamengo foi mais eficiente e venceu o Vasco por 1 a 0, com gol de Gerson. É a segunda vitória em dois jogos de Tite no comando, que deixa o rubro-negro na vice-liderança, com 50 pontos, a 9 do líder Botafogo.

O Vasco, por outro lado, permanece na zona de rebaixamento, com 30 pontos. O time continua embolado com outros concorrentes para fuga do Z4. O Goiás é o mais próximo, um ponto acima.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Grêmio, quarta-feira (25), na Arena do Grêmio, às 21h30. Já o Vasco recebe em São Januário, na quinta (26), outro time gaúcho: o Internacional, às 19h.