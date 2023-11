Flamengo vence o América-MG e entra de vez na briga pelo título

Uberlândia – O Flamengo chegou na disputa pelo título do Brasileirão ao vencer o América-MG por 3 a 0, neste domingo (26), em Uberlândia, com gols de Éverton Ribeiro, aos 28 do primeiro tempo 39 do segundo tempo, e Pedro, aos 4 do segundo tempo.

Com a vitória, o Flamengo chega aos 63 pontos, mas fica em segundo porque tem saldo de gols menor do que o Palmeiras, que tem a mesma pontuação. O time carioca ainda conquistou sua vaga na Libertadores de 2024. Pela 36ª rodada, o Flamengo encara o Atlético-MG, na quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília) no Maracanã.