Flamengo vence o Atlético-GO por 2 a 0 e assume a vice-liderança do Brasileirão

Matéria publicada em 6 de novembro de 2021, 08:10 horas

Rio – Em mais um duelo de rubro-negros pelo Campeonato Brasileiro, em partida realizada na noite de sexta-feira, dia 5, o Flamengo triunfou sobre o Atlético-GO por 2 a 0, no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. Michael marcou os dois gols que garantiram os três pontos dos cariocas no jogo válido pela 19ª rodada da Série A.

Na tabela, o Flamengo alcança o segundo lugar, com 53 pontos conquistados. O Dragão está em 11º, somando 37 pontos.

O jogo

Mandante do confronto, o Flamengo iniciou pressionando seu adversário. Logo aos dois minutos, Isla invadiu a área pela direita, cruzou rasteiro, a defesa afastou e Everton Ribeiro foi travado e a bola saiu para escanteio. Na cobrança, Andreas levantou na cabeça de Rodrigo Caio que desviou pela linha de fundo.

Na marca dos 15, o Dragão chegou pela primeira vez: em transição rápida, Janderson recebeu na entrada da área e arriscou o chute, mas a bola saiu por cima. O Fla ficou a maior parte do tempo com a posse de bola, enquanto o Atlético se manteve fechado e apostando nos contra-ataques. Aos 32, Andreas levantou pela direita, Rodrigo Caio se antecipou, desviou, mas Fernando Miguel defendeu sem dificuldades. Até que aos 45, Isla foi servido pela direita dentro da área por Everton Ribeiro, rolou para trás e Michael encheu o pé para inaugurar o marcador no Rio de Janeiro.

Mesmo na frente, o Flamengo iniciou o segundo tempo pressionando, e logo aos dois minutos, Michael chutou de primeira da entrada da área e a bola saiu à direita do gol. Já aos 13, Baralhas arriscou o chute de fora da área e Diego Alves caiu para ficar com ela. Até que na marca dos 28, após bela triangulação, Michael tabelou com Gabigol, recebeu na área e fuzilou a meta goiana, para fazer o segundo dele e do Rubro-Negro no jogo.

Fonte CBF *