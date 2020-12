Flamengo vence o clássico e afunda mais o Botafogo na zona de rebaixamento

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 19:45 horas

Rio de Janeiro – O Flamengo garantiu mais três pontos no Campeonato Brasileiro Série A, permanecendo no G4, grupo dos quatro melhores times na competição, após derrotar o Botafogo, por 1 a 0, na noite deste sábado (05), no Engenhão. Enquanto o Rubro-negro se aproxima do líder São Paulo, o Botafogo se afunda cada vez mais na zona de rebaixamento para a série B, ficando na 19ª colocação.

O jogo começou com pressão do Botafogo, logo aos 30 segundos, com ataque após arrancada de Bruno Nazário e finalização de Pedro Raul. Já o Flamengo, começou desligado, mas logo tomou conta do jogo, chegando com perigo com Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta. Quase não sofreu, mas pecou no último passe e nas finalizações, indo para o vestiário com o empate em 0 a 0.

O segundo tempo seguiu o mesmo roteiro do primeiro: o Flamengo tinha a posse da bola, e o Botafogo tentava aproveitar os contra-ataques. Melhor para o Rubro-Negro. Aos nove minutos, o time de Rogério Ceni pressionou a saída de bola e “forçou” erro de Marcinho, que deu de graça para Gerson. O camisa 8 passou para Everton Ribeiro marcar o único gol da partida. Com dificuldade na criação, a melhor chance do Botafogo foi com Pedro Raul. O centroavante recebeu bom passe de Kalou, mas foi interceptado por Filipe Luís.

O clássico terminou expulsão para cada lado. Primeiro, Victor Luis, aos 39 da segunda etapa, fez falta dura em Rodrigo Muniz e recebeu vermelho direto, complicando a situação para o Botafogo. O zagueiro Gustavo Henrique puxou a camisa de Lucas Campos, que entraria sozinho na área aos 43 minutos, e também foi expulso.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, às 19h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Flamengo seguirá no Rio de Janeiro para receber o Santos, no Maracanã, no domingo da semana que vem. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília).