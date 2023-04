Flamengo vence o Flu por 2 a 0 - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 22:36 horas

Rubro-negro abre vantagem na decisão do Campeonato Estadual de 2023

Rio – Com gols de Ayrton Lucas aos cinco minutos do segundo tempo, e de Pedro, aos 22 da mesma etapa, o Flamengo fez 2 a 0 no Fluminense na primeira partida da decisão do Campeonato Carioca de 2023.

O resultado obriga o Fluminense a buscar uma vitória com pelo menos dois gols de diferença na segunda partida, no dia 9 de abril, também no Maracanã, caso que leva a decisão para os pênaltis. Caso o tricolor vença por três ou mais gols de diferença, será campeão.

O Flamengo será campeão com nova vitória, por qualquer placar, com um empate ou mesmo com uma derrota por apenas um gol de diferença.

Expulsões

Logo depois que o Flamengo fez o seu segundo gol, o Fluminense teve o atleta Samuel Xavier expulso, depois de entrada dura em Ayrton Lucas. Na sequência, o técnico tricolor Fernando Diniz discutiu com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e foi expulso também.