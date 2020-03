Flamengo vence o primeiro clássico na Taça Rio 2020

Matéria publicada em 7 de março de 2020, 21:55 horas

Everton Ribeiro, Gabigol e Michael marcaram os gols da partida

Rio de Janeiro – Neste sábado (07), Flamengo e Botafogo se enfrentaram no primeiro clássico da Taça Rio 2020. A equipe rubro-negra venceu a partida com o placar de 3 a 0, os gols foram marcados por Everton Ribeiro, Gabigol e Michael. Com o resultado, o Flamengo assume a liderança do grupo A. Na próxima rodada o rubro-negro recebe a Portuguesa no Maracanã, já o Botafogo encara o Bangu no Engenhão, ambas as partidas acontecem no domingo, dia 15.

O jogo

O Flamengo iniciou a partida posicionando seu trio de ataque na entrada da área e forçando o goleiro Gatito a sair na base do chutão. O time rubro-negro tinha mais tempo de posse de bola e trocava passes na intermediária do Botafogo. Aos 31′, o alvinegro assustou com Pedro Raul, que chutou a bola no travessão. O Flamengo apostava nas jogadas de velocidade pela esquerda com Michael, mas a defesa do Botafogo conseguia cortar. O primeiro tempo terminou empatado em zero a zero.

O Rubro-negro voltou para a segunda etapa buscando abrir o placar. Aos 4 minutos, Arão cobrou falta com categoria e obrigou Gatito a espalmar para escanteio. E não demorou muito para o Flamengo fazer o primeiro. Aos 12′, Michael recebeu na linha de fundo, deu um lindo drible em Marcelo Benevenuto e cruzou. Gatito ainda tentou cortar, mas a bola sobrou para Everton Ribeiro empurrar para o fundo da rede: 1 a 0. Aos 23′, Renê foi na linha de fundo, parou e viu Gabigol dentro da área. O artilheiro dominou e bateu de direita, a bola ainda desviou antes de estufar a rede: 2 a 0. Aos 38′, Gabigol ainda perdeu um pênalti. Mas logo em seguida, aos 40′, Michael fez o terceiro do Rubro-Negro. Gabigol recebeu na intermediária e deu um belo passe para Michael, que entrou na área em velocidade e tocou na saída do goleiro alvinegro para decretar a vitória rubro-negra por 3 a 0.