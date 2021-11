Flamengo vence o São Paulo e conquista a Copa do Brasil Sub-17 em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 15:00 horas

Rubro-Negro leva a taça da edição 2021 com um placar agregado de 6 a 1 na final

Volta Redonda- O Flamengo é o grande campeão da Copa do Brasil Sub-17 2021! Em jogo realizado em Volta Redonda(RJ), no estádio Raulino de Oliveira, o Rubro-Negro voltou a vencer a equipe do São Paulo e conquistou a competição. Matheus Gonçalves, Petterson e Victor Hugo marcaram os gols da vitória por 3 a 0, no segundo jogo da final, realizado na segunda-feira (15), terminando o confronto com 6 a 1 no agregado.

O Rubro-Negro leva a competição pela segunda vez em sua história. Fla havia conquistado primeiramente a Copa do Brasil Sub-17 no ano de 2018. A campanha invicta campeã do Flamengo termina com oito vitórias e um empate em nove jogos disputados. Além disso, o time carioca marcou 43 e sofreu oito gols. O meia Victor Hugo encerrou como o artilheiro da competição, com 15 gols assinalados.

A grande decisão começou animada em Volta Redonda. As duas equipes fizeram os goleiros Dyogo, do Flamengo, e Leandro, do São Paulo, trabalharem nos 20 primeiros minutos, mostrando o equilíbrio na partida naquele momento. Porém, o São Paulo perdeu o zagueiro Ythallo, expulso, aos 22 minutos. Com isso, o Fla começou a dominar as jogadas ofensivas.

Quando o relógio apontava 26 minutos, Matheus França recebeu no fundo, levantou na área e Matheus Gonçalves chutou com estilo para abrir o placar. Já aos 38, Petterson recebeu na esquerda, carregou a bola até a pequena área, e tocou por baixo do goleiro Leandro, aumentando. E o Rubro-Negro não parou por ai: aos 40 minutos, Matheus Gonçalves serviu Victor Hugo, que arrancou livre, entrou na área e só tirou do goleiro para fazer o terceiro.

Com uma vantagem considerável no placar agregado, o Flamengo adotou uma postura de controlar a bola no início do segundo tempo. A primeira grande chance de ampliar foi aos 22 minutos, em chute de Mateusão que Leandro defendeu no centro do gol. Já na altura dos 33, o atacante acertou a trave em uma bela cabeçada.

O Fla seguiu dominando a partida e continuou com seu ímpeto ofensivo, marcando no campo de defesa do Tricolor e não deixando a equipe paulista esboçar uma reação. Com isso, o placar se manteve e o troféu ficou com o time da Gávea.

Fonte CBF*