Flamengo vence São Paulo por 3 a 1 no Morumbi e abre vantagem na semifinal da Copa do Brasil

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 09:12 horas

Rio – O Flamengo entrou em campo na noite desta quarta-feira (24) e venceu o São Paulo por 3 a 1, no estádio do Morumbi, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. João Gomes, Gabi e Everton Cebolinha marcaram os gols rubro-negros na partida.

Com a vitória, o Mengão terá a vantagem de um gol no jogo da volta para avançar à final da competição.

O jogo

O Flamengo começou a partida trocando passes com paciência buscando abrir espaços na defesa do São Paulo, que fazia uma marcação forte. Aos seis minutos, a primeira boa chegada ao ataque do time rubro-negro. Arrascaeta foi lançado pela direita, driblou Jandrei e cruzou para o meio da área. Pedro se esticou todo para desviar, mas manda para fora.

O São Paulo respondeu rapidamente com Patrick, que cabeceou firme para ótima defesa do goleiro Santos. Na sequência, o Mengão saiu em contra-ataque rápido e abriu o marcador! Everton Ribeiro fez longo cruzamento pela esquerda e João Gomes apareceu dentro da área para cabecear com estilo no cantinho de Jandrei: 0 a 1.

Após o gol, o Tricolor Paulista passou a ameaçar mais e criar chances no ataque. O Mais Querido, por sua vez, mostrava segurança na defesa e neutralizava as jogadas. Na reta final da primeira etapa, o Fla conseguiu quebrar o ritmo que o São Paulo tentava exercer no ataque e foi para o intervalo com a vantagem.

No primeiro minuto do segundo tempo, Léo Pereira lançou para Pedro puxar o contra-ataque, o atacante ganhou na velocidade e rolou para Gabi, que bateu colocado, mas a bola foi por cima da meta. O São Paulo seguia mais no ataque e pressionava o time rubro-negro, que encontrava dificuldades para sair jogando.

Até que aos 21’, o Mengão tranquilizou a Nação e marcou o segundo gol! Arrascaeta cruzou da esquerda, Jandrei desviou, e a bola sobrou para Everton Ribeiro. O camisa 7 chutou, o goleiro tenta cortar, mas a bola sobrou limpa para Gabigol só empurrar para as redes: 0 a 2.

Aos 33’, o São Paulo diminuiu com Rodrigo Nestor, que bateu forte da entrada da área no canto de Santos. A bola ainda desviou em Vidal antes de entrar: 1 a 2.

Já nos acréscimos, o Mengão fez o terceiro para sacramentar a vitória no Morumbi. Everton Cebolinha recebeu na entrada da área, fez o giro em cima da marcação e bateu firme no canto direito do goleiro, marcando seu primeiro gol com o Manto Sagrado: 1 a 3.

Próximo compromisso

O time volta a jogar no próximo domingo (28) e terá pela frente o clássico contra o Botafogo, às 18h, no Nilton Santos. O jogo é válido pela 24ª rodada do Brasileirão.