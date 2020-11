Flamengo volta a vencer no Brasileirão e assume a liderança do campeonato

Matéria publicada em 21 de novembro de 2020, 21:17 horas

Rio de Janeiro – Após cinco rodadas, o Flamengo volta a vencer no Campeonato Brasileiro. A demorada vitória foi contra o Coritiba, na noite deste sábado (21), no Maracanã. Com placar por 3 a 1, o Rubro-negro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado, porém as equipes que disputam a primeira colocação (São Paulo, Internacional e Atlético-MG) jogarão no domingo (22).

A vitória veio logo nos primeiros minutos com gol de Bruno Henrique. Em um contra-ataque fatal e veloz, o atleta disparou em velocidade e cruzou para Arrascaeta. A bola passou pelo uruguaio, que devolveu para o camisa 27 e finalizou de cabeça.

O segundo gol veio aos 26 minutos da primeira etapa com Ribeiro recuando para Vitinho, que serviu para Isla. O chileno cruzou para Arrascaeta, que chapou de primeira.

O Flamengo teve domínio em toda partida, tanto que aos 29 minutos da segunda etapa fez o terceiro gol. Renê tocou para Vitinho e recebeu de volta, limpando para dentro na área e chapando de direita, finalizando no gol.

O Coritiba diminuiu nas prorrogações, aos 47 minutos, com gol de Mattheus.

Flamengo é atual líder do Brasileirão com 39 pontos, sendo 11 vitórias, seis empates e cinco derrotas.