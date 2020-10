Flamengo volta ao Maracanã para tentar a sua quinta vitória consecutiva e assumir a liderança do Brasileiro

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 10:37 horas

Rio de Janeiro- Depois de 48h da vitória sobre o Goiás, o Flamengo volta ao Maracanã nesta quinta-feira, às 20h, desta vez para enfrentar o Bragantino.

Para a equipe carioca, em segundo lugar com 30 pontos, o objetivo é emendar a quinta vitória seguida e assumir a liderança do Brasileiro, já que o Atlético-MG, que tem um jogo a menos, empatou com o Fluminense na rodada.

Por causa do intervalo de apenas 48h do jogo contra o Goiás, na terça, a equipe será quase que completamente modificada para o duelo desta quinta. O técnico Domènec Torrent terá que montar um quebra-cabeça e contar mais uma vez com a garotada.

O Flamengo tem a volta de Diego, que cumpriu suspensão, e de Everton Ribeiro, que estava com a Seleção e atuou apenas 21 minutos na terça. Como jogaram mais tempo e viajaram, Rodrigo Caio (78 minutos) e Isla (90 minutos) são dúvida.

Para o Bragantino será a chance de tentar aproveitar o desgaste do adversário e somar pontos importantes para começar a pavimentar a saída da zona de rebaixamento. E no histórico dos sete confrontos até hoje pelo Brasileiro, a equipe paulista leva vantagem como visitante contra o Flamengo. Em sete duelos, três vitórias, dois empates e duas derrotas. Nesta edição, no entanto, o time ainda não venceu fora de casa.

Não bastasse a má fase do Massa Bruta, o Departamento Médico da equipe vive constantemente cheio. Contra o Flamengo, atletas importantes como os atacantes Artur e Alerrandro, além do meia Lucas Evangelista, estão fora. Com um banco de reservas limitado, a saída para Mauricio Barbieri deverá ser improvisar em alguns setores.

Fonte Globo Esporte*