Floriano recebe a 2ª etapa do Circuito Rural de Barra Mansa

Centenas de pessoas participaram do evento que uniu corrida e caminhada no distrito; iniciativa promoveu ações de saúde e cultura

by alice couto

Foto: Yuri Melo

Barra Mansa – Com 700 participantes, a 2ª etapa do Circuito Rural de Barra Mansa aconteceu no distrito de Floriano, na manhã deste domingo (17). Foram duas opções para os atletas uma corrida de 6 quilômetros ou uma caminhada com percurso de 3,5 quilômetros. Todos participantes receberam camisa e medalhas e troféus para os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino.

O evento foi realizado pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer e contou com a parceria de demais setores, entre eles, a Fundação Cultura e a Saúde, que disponibilizaram uma tenda para doação de livros e aferição de pressão, respectivamente.
O secretário de Esporte, Mário Jorge Ferreira, parabenizou aos envolvidos pelo evento.

“É importante esse projeto, feito em união com outras secretarias que também estão entusiasmadas em promover esse Circuito Rural. Teremos quatro etapas esse ano e em breve vamos partir também para eventos com ciclistas. Queremos futuramente integrar os circuitos de bicicleta e corrida”, disse Mário, que ainda agradeceu o prefeito Luiz Furlani. “Tivemos o incentivo e o apoio total do nosso prefeito, que busca descentralizar o esporte do Centro da cidade. Cada vez mais vamos caindo no gosto dos adeptos da corrida de rua e também fomentando oficinas para quem pratica caminhadas”.

O circuito contou com a adesão de pessoas além de Barra Mansa, como a secretária de Desenvolvimento Econômico de Porto Real, Tais Rodrigues. Ela falou da importância de fomentar atividades em conjunto com outros municípios.

“Muitos amigos que são de Porto Real se inscreveram e vieram correr. Achei muito organizada e animada, o pessoal do Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa também se fez presente. Estamos à disposição para participar de mais iniciativas. Floriano é um lugar próximo e podemos voltar em eventos futuros”, contou.

No circuito em Floriano, também foi anunciada a próxima etapa, que será realizada em Nossa Senhora do Amparo, no próximo dia 14 de setembro. As inscrições para o evento de Amparo iniciam na terça-feira (19) e o link será divulgado pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.

