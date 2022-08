Flu atropela Coxa por 5 a 2

Matéria publicada em 20 de agosto de 2022, 21:50 horas

Tricolor assume vice-liderança provisória do Campeonato Brasileiro após vitória no Maracanã

Rio – Em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20/08), no Maracanã, o Fluminense derrotou o Coritiba por 5 a 2 e chegou à vice-liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. O tricolor agora torce para que Flamengo e Corinthians fiquem no máximo com empates em suas partidas deste domingo, respectivamente contra Palmeiras e Fortaleza, para manter a vice-liderança ao fim da rodada.

Em partida movimentada, o Tricolor foi superior e garantiu os 3 pontos dentro de casa. Caio Paulista, Arias, Nathan e Willian Bigode, duas vezes, foram os responsáveis pelos gols da vitória.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo na quarta-feira (24/08), quando enfrenta o Corinthians, às 19h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Primeiro tempo

O Fluminense abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo. Matheus Martins recebeu bom passe de Nonato e achou Caio Paulista dentro da área, que mandou a bola para o fundo das redes. Aos 8, Matheus Martins arriscou o chute da entrada da área, mas o goleiro fez a defesa. Aos 10, em cobrança de escanteio de Nathan, Manoel cabeceou por cima.

Aos 18 minutos, Cano, dentro da área, recebeu passe de Matheus Martins e teve a finalização bloqueada pelo defensor. Aos 20, após tabelar com Arias, a finalização de Matheus Martins parou na defesa adversária, assim como o rebote do mesmo.

Aos 31 minutos, André finalizou de longe e mandou para fora. Aos 35, Cano recebeu de Matheus Martins e achou Arias bem posicionado, que ampliou o placar para o Tricolor.

Segundo tempo

Aos 23 minutos, Nathan cobrou escanteio e Caio Paulista finalizou por cima do gol. Aos 26, Alef Manga diminuiu para o Coritiba. Aos 31, Nathan ampliou para o Fluminense com um golaço em cobrança de falta próxima a área.

Aos 38 minutos, em cobrança de falta, Egídio fez o segundo gol da equipe visitante. Aos 44, Michel Araújo avançou pelo lado esquerdo e achou Willian Bigode na área, que fez o quarto do Tricolor. Aos 48, novamente com assistência de Michel Araujo, Willian Bigode, de cabeça, fechou a goleada.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

20/08/2022, 19h00 – Maracanã

Fluminense (5)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Martinelli) e Nathan (Felipe Melo); Matheus Martins (Michel Araújo), Jhon Arias (Marrony) e Germán Cano (Willian Bigode). Técnico: Fernando Diniz

Coritiba (2)

Rafael William; Matheus Alexandre (Natanael) , Guillermo, Marcio Silva e Guilherme Biro; Bernardo (Robinho), Val (Bruno Gomes) e Jesús Trindade; Egídio, Fabrício Daniel e Léo Gamalho (Alef Manga). Técnico: Guto Ferreira

Gols: Caio Paulista (2′ 1T), Arias (35′ 1T), Nathan (31′ 2T), Willian Bigode (44′ 2T) e Willian Bigode (48′ 2T) (FLU); Alef Manga (26′ 2T) e Egídio (38′ 2T) (CFC)

Cartões amarelos: Willian Bigode (FLU); Val e Natanael (CFC)

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva

Texto: Comunicação/FFC