Flu enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa neste sábado

Rio – O Fluminense é o único time do Rio a jogar neste sábado (28) pelo Brasileirão. Em oitavo lugar, com 45 pontos, o tricolor vai a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro, que está em sétimo, com 46. A partida será às 21 horas. O time das Laranjeiras jogou a rodada anterior no Raulino de Oliveira e fez 5 a 3 no Goiás.

O Botafogo, líder do Brasileirão com 59 pontos, sete à frente do segundo colocado, joga no domingo no Engenhão contra o Cuiabá, que está em 12º, com 37.

A partida do Botafogo pela rodada anterior, com o Fortaleza, está marcada para o dia 23 de novembro, no Ceará. Esse jogo foi adiado porque o Botafogo precisou concluir a partida da rodada anterior, contra o Athletico Paranaense, interrompida por causa de um apagão no Engenhão.

Também no domingo, o Vasco, em 18º, com 31 pontos, tem um jogo importante na luta para deixar a zona de rebaixamento. Ele enfrenta o Goiás no estádio do bairro Serrinha, em Goiânia. O adversário está em 17º, com 31 pontos.

O Flamengo, atualmente na quarta posição, com 50 pontos, também não joga neste fim de semana pelo Brasileirão. O time pega o Bragantino, pela 30ª rodada, dia 23 de novembro, no Maracanã.