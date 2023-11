Flu faz 2 a 1 no Coritiba no Maracanã

Rio – A vitória por 2 a 0 do Fluminense sobre o Coritiba, com gols de Germán Cano, aos 45 do primeiro tempo, e John Kennedy, aos 17 do segundo tempo, com Jesé diminuindo aos 44 da segunda etapa para o Coxa, leva o tricolor do Rio ao sétimo lugar na tabela e sela o rebaixamento do time paranaense, que está em 19º e já não tem condições de deixar o Z-4.

O tricolor volta a campo na quarta-feira (29), quando enfrenta o Santos, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. O confronto será na Vila Belmiro, às 21h.

O jogo

O primeiro lance de perigo surgiu logo aos 2 minutos, quando Cano recebeu cruzamento de Arias dentro da área e chutou de primeira, mas a bola foi por cima do gol. Aos 8 minutos, a bola sobrou nos pés de André na entrada da grande área, o volante ajeitou e mandou a direção do gol, para defesa do goleiro.

O Fluminense continuou pressionando e, aos 34 minutos, John Kennedy recebeu passe de Daniel, girou e chutou forte para o gol, mas a bola sofreu desvio e foi para fora. Aos 43, Cano recebeu na área e ajeitou de cabeça para Isaac finalizar, mas o goleiro afastou. Aos 45, Cano recebeu de Arias e soltou a bomba de fora da área para abrir o placar para o Tricolor.

Na segunda etapa, o Fluminense teve a chance de ampliar aos 3 minutos, quando John Kennedy invadiu a área com bela jogada individual, ajeitou e chutou na trave. Aos 6, Marcelo rolou para Cano, que dominou de peito, girou e chutou, obrigando a defesa do goleiro. Aos 10 minutos, Marcelo cobrou falta e Arias cabeceou na trave. Aos 15, Marcelo inverteu para Arias, que infiltrou a área, cortou para o meio e chutou, mas a bola ficou com o goleiro.

Aos 17 minutos, Arias deu passe para John Kennedy, que chutou forte no ângulo, ampliando o placar para o Flu com um golaço. Aos 22, John Kennedy teve outra oportunidade. O camisa 9 recebeu na entrada da área, invadiu e chutou, mas o goleiro defendeu. Aos 27, Guga deixou para Arias, o colombiano levou até a linha de fundo e cruzou para Cano, que finalizou para fora. No minuto seguinte, Isaac cruzou para Cano, que finalizou de cabeça por cima do gol. Aos 44, Jesé descontou para o Coritiba. Aos 45, Ganso fez lançamento para Arias, que dominou e finalizou para fora. Nos acréscimos, Guga achou Lelê na pequena área, o atacante tentou chutar de primeira e mandou por cima do gol.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão – 35ª rodada

23/11/2023, 21h – Maracanã

Fluminense (2)

Fábio; Guga, Nino, Feipe Melo (Isaac) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Daniel (PH Ganso) e Lima (Lelê); John Arias, John Kennedy (Giovanni) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Coritiba (1)

Luan Polli; Natanael, Kuscevic,Thalisson e Victor Luis; Andrey, Bruno Gomes e Sebastian Gomez (Matheus Bianqui); Kaio (Hayner), Garcez (Jesé) e Diogo Oliveira (Gabriel Silva). Técnico: Thiago Koloski

Gols: Jesé (43’ 2T) (CFC); Germán Cano (45’ 1T) e John Kennedy (17′ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Felipe Melo e Lima (FLU); Diogo Oliveira e Sebastian Gomez (CFC)

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan auxiliado por Neuza Ines Back e Daniel Paulo Ziol