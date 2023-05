Flu vai a São Paulo e perde por 2 a 0 para o Timão

Matéria publicada em 28 de maio de 2023, 18:32 horas

São Paulo – O Fluminense foi superado pelo Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do controle das ações na maior parte do jogo, com boas oportunidades, a equipe não conseguiu o resultado positivo neste domingo (28/05).

Sob comando do técnico Fernando Diniz, a equipe volta a campo na quinta-feira (01/06) para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto, diante do Flamengo, ocorre às 20h, no Maracanã. No jogo de ida, a partida terminou empatada em 0 a 0.

Primeiro tempo

O Fluminense iniciou a partida buscando o ataque com muita qualidade na troca de passes. Aos 6 minutos, Arias arriscou de longe e o goleiro fez a defesa. Aos 13, em falta lateral, o colombiano bateu direto e a bola passou perto. Em nova oportunidade, Arias voltou a fazer o goleiro trabalhar em chute de fora da área.

A equipe seguiu criando e ocupando o campo de ataque. Aos 24, Ganso achou ótimo passe para Lima na área. O meia rolou para o meio e o chute de Samuel Xavier parou no goleiro. Quatro minutos depois, em jogada similar, foi a vez de André achar Arias. Após Cano receber do colombiano e fazer o pivô, André mandou por cima. Aos 32, o volante finalizou de fora da área e o goleiro salvou com a ponta dos dedos.

Segundo tempo

Na segunda etapa, a primeira chance de perigo ocorreu aos 11 minutos. Samuel Xavier cruzou e Lima cabeceou para fora. Na sequência, o meia mandou uma bomba de fora da área e a bola passou perto do travessão. Apesar da superioridade tricolor, foi o Corinthians que abriu o placar, aos 13, com Roger Guedes.

Aos 21 minutos, Guga bateu de fora da área e a bola subiu demais. Aos 32, Cano tentou o chute do meio de campo e a bola foi para fora. Aos 39, após receber de Ganso, John Kennedy girou e bateu firme para defesa do goleiro. Três minutos depois, após bate e rebate na área, a posse ficou com o camisa 9 de frente para o gol, mas o atacante não pegou bem na bola. Aos 46, Roger Guedes ampliou para a equipe adversária.