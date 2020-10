Fluminense e Bahia medem forças neste domingo para confirmar boa fase no Brasileirão

Matéria publicada em 11 de outubro de 2020, 08:17 horas

Rio de Janeiro- No horário das 16h deste domingo (11) o Fluminense e Bahia se enfrentam no Maracanã, em uma partida que coloca frente a frente duas equipes que chegam com moral à 15ª rodada.

O Tricolor das Laranjeiras vem de uma vitória sobre o Goiás por 4 a 2 na última quarta-feira (7), subindo para a sexta posição e voltou a pensar em um lugar no G4.

Por outro lado, o Esquadrão de Aço superou o Vasco por 3 a 0, no Pituaçu, e agora quer respirar fora da zona do rebaixamento.

Com 10 pontos marcados nos últimos 15 disputados, o Fluminense subiu na tabela mesmo com muitos desfalques devido a um surto do novo coronavírus (covid-19). Para o confronto deste domingo, há a chance de o técnico Odair Helmann contar com os atletas que testaram positivo, com exceção do camisa 10 Paulo Henrique Ganso.

O maior trunfo do treinador para sair com a vitória no Maracanã é o poder de fogo ofensivo. O Tricolor marcou nove gols nos últimos três jogos, deixando a equipe com 21 gols marcados, segundo melhor ataque do Brasileirão, atrás somente do Atlético-MG, que marcou 26 até o início da 15ª rodada.

Falando em ataque, o Bahia fez a parte dele na vitória sobre o Vasco. O resultado construído ainda no primeiro tempo deu tranquilidade à equipe. Entretanto, a maior conquista foi não ter sofrido gol depois de 12 partidas sendo vazado pelo menos uma vez.

Para o duelo contra o Fluminense, o técnico Mano Menezes poderá contar com os retornos do meia Rodriguinho e do lateral Nino, que não atuaram diante do cruzmaltino por causa de lesão. Além deles, Gregore e Juninho pegaram apenas um jogo de suspensão devido a expulsões.

O volante tinha recebido o vermelho contra o Grêmio, já o zagueiro foi expulso no confronto com o Atlético-GO. Como cumpriram suspensão automática, eles provavelmente estarão em campo na tarde deste domingo.

As informações são da Agência Brasil*