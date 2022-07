Fluminense e Flamengo formalizam parceria para disputa da licitação do Maracanã

Matéria publicada em 1 de julho de 2022, 17:28 horas

Rio- Fluminense e Flamengo formalizaram os termos do acordo de parceria para participarem juntos da licitação do Maracanã. O compromisso foi firmado na manhã de sexta-feira (1), durante um encontro no estádio entre os presidentes dos dois clubes, Mário Bittencourt e Rodolfo Landim.

Na atual concessão, o Fluminense atua no Maracanã como interveniente. Nos novos termos, Fluminense e Flamengo serão sócios caso sejam vencedores na licitação. A previsão é de que o edital para a nova licitação seja publicado ainda neste mês de julho e que todos os trâmites sejam concluídos até o fim do ano.