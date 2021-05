Fluminense empata na estreia do Brasileirão

Matéria publicada em 29 de maio de 2021, 23:15 horas

São Paulo -O Fluminense estreou com empate no Campeonato Brasileiro no resultado por 0 a 0 com o São Paulo, no Morumbi, neste sábado. O Tricolor Carioca foi superior durante a maior parte da partida, teve um pênalti desperdiçado e jogou bem, mas não conseguiu a vitória.

PRIMEIRO TEMPO

O Flu começou pressionando. Logo no primeiro minuto, Egídio arriscou de longe, mas a bola ficou com o goleiro adversário. Dois minutos depois, o lateral esquerdo achou um belo passe para Abel Hernández, que chutou de primeira, de canhota, e Tiago Volpi fez boa defesa. Aos 19, o Tricolor Carioca voltou a chegar. Gabriel Teixeira tocou para Egídio, que cruzou, e Caio Paulista tentou um bonito voleio, mas ela bateu na rede pelo lado de fora. Aos 24, Igor Vinicius fez pênalti em Abel Hernández. Nene bateu e desperdiçou.

SEGUNDO TEMPO

O roteiro do início do segundo tempo foi parecido com o primeiro. Logo no começo, o Fluminense teve grande chance. Martinelli avançou pela direita, cruzou na medida pra Gabriel Teixeira, que dominou e bateu. Volpi desviou e a bola beijou a trave sem entrar. O Fluminense voltou a finalizar aos 35 minutos. Gabriel Teixeira ajeitou para Bobadilla, que chutou para a defesa do goleiro adversário. Aos 44, Egídio avançou pela esquerda e soltou a bomba, mas a bola explodiu na defesa.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Fluminense

Campeonato Carioca 2021

1ª Rodada

29/05/2021, 21h

Morumbi – São Paulo/SP

São Paulo (0)

Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero (Eder), Igor Gomes (João Rojas) e Reinaldo; Gabriel Sara (Shaylon) e Pablo (Luciano). Técnico: Hernán Crespo.

Fluminense (0)

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Wellington) e Nene (Cazares); Caio Paulista (Kayky), Gabriel Teixeira (Luiz Henrique) e Abel Hernández (Bobadilla). Técnico: Roger Machado.

Cartões amarelos: Reinaldo (SAO); Abel Hernández, Yago Felipe e Roger Machado (FLU)

Gols: (SAO); (FLU)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques