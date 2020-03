Fluminense estreia com goleada na Taça Rio

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 18:18 horas

Rio – O Fluminense recebeu o Madureira no Maracanã, neste domingo (1°) e conquistou uma grande vitória. Com dois gols de Evanilson, mais dois de Marcos Paulo e um de Hudson, o Tricolor venceu por 5 a 1 o rival e começou a Taça Rio com o pé direito. O Fluminense retorna ao gramado do Maracanã nesta quarta-feira (04) para enfrentar o Botafogo-PB, pela segunda fase da Copa do Brasil, às 19h15.

A partida começou com um susto. Aos oito, após cobrança de falta na área do Flu, Emerson Carioca desviou e na disputa com um atacante do Madureira para cortar em cima da linha, Nino acabou sendo o último a tocar e a bola foi para a rede. Com a desvantagem no placar, o Fluminense saiu para o jogo em busca da virada. E apesar de criar algumas chances, o empate só veio aos 40.

Egídio lançou Yago Felipe, que escorou de peito para Evanilson. O atacante invadiu a área e foi derrubado. Ele mesmo foi para a batida e empatou o placar. A virada veio logo em seguida, aos 45. Após saída errada da defesa do Madureira, Marcos Paulo recuperou a bola na entrada da área e bateu no cantinho. O Flu não tirou o pé e marcou o terceiro aos 48, novamente com Evanilson, que completou para o gol linda jogada de Marcos Paulo.

Com a vantagem no placar, o Fluminense voltou com mais tranquilidade para a segunda etapa. Aos 16, a primeira mexida: Yuri deixou o campo para a entrada de Miguel. Com 21 minutos, a segunda substituição. Autor de dois gols, Evanilson saiu para a entrada de Fernando Pacheco. No minuto seguinte, Marcos Paulo roubou bola no ataque e invadiu a área sozinho, tocando na saída do goleiro para marcar o quarto do Tricolor.

Mesmo com a vantagem no placar, o Fluminense não tirou o pé. Aos 26, Wellington Silva recebeu bom passe de Pacheco e bateu para fora. No minuto seguinte, Yago Felipe bateu forte da entrada da área e obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa. Aos 30, a terceira e última alteração no Tricolor: Wellington Silva saiu para a entrada de Caio Paulista. No último lance do jogo, Hudson recebeu na área e tocou na saída do goleiro para marcar o quinto e fechar o placar.