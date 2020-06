Fluminense nega negociação para reaver Thiago Silva, atual PSG

Matéria publicada em 11 de junho de 2020, 09:00 horas

Saída do clube francês acirra disputa pelo zagueiro brasileiro; vínculo com os franceses termina dia 30 de junho

Rio – A notícia de que Thiago Silva não continuaria no Paris Saint-Germain (PSG) na próxima temporada fez muita gente sonhar. De acordo com o jornal francês L’Equipe, o diretor esportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, entrou em contato com o zagueiro para informá-lo que o clube não renovaria seu contrato. As informações são da Agência Brasil.

Com isso, Thiago Silva estaria livre para se transferir a qualquer clube após o dia 30 de junho, quando termina o vínculo com os franceses. Aos 35 anos, o brasileiro é considerado um dos maiores jogadores que passaram pelo PSG, onde atua desde 2012. Thiago completa 36 anos em setembro, mesmo assim, é constantemente convocado por Tite para a seleção brasileira, inclusive foi chamado para os primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, que seriam realizados em março.

O site 90min listou nada menos do que 11 equipes que deveriam considerar a contratação do jogador. Dentre elas, o Fluminense. Thiago Silva virou sócio-torcedor tricolor durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), recebeu camisa do clube e é “alvo” constante de pedidos de torcedores para voltar ao time.

Apesar do carinho mútuo entre o clube e o jogador, o Fluminense emitiu uma nota oficial na quarta-feira (10), afirmando que não há negociação em curso com o atleta.

Na Inglaterra, de acordo com o 90min, Everton, Newcastle, Wolverhampton, West Ham e Arsenal estariam interessados no zagueiro brasileiro. Além deles, o site considera que Liverpool, Tottenham e Manchester City também poderiam pensar na contratação dele. Na Espanha, a indicação é para o Barcelona, e na Itália, para seu ex-time, o Milan.

Thiago Silva é o capitão do PSG e jogou 310 partidas pelo clube francês, marcando 17 gols e conquistando 7 títulos da Ligue 1. Segundo o jornal L’Equipe, o alto salário do zagueiro pesa para não renovar o contrato. O jogador deve se reapresentar ao clube no dia 22 de junho, com o restante do elenco.