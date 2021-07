Fluminense perde para o Criciúma e vai decidir a vaga no Maracanã

Matéria publicada em 27 de julho de 2021, 21:42 horas

Criciúma, SC – O Fluminense foi até Santa Catarina para abrir o confronto de oitavas de final da Copa do Brasil e acabou superado pelo Criciúma por 2 a 1, na noite desta terça-feira, dia 27, no Estádio Heriberto Hülse. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 31, às 16h30, no Maracanã, pelo jogo de volta. Abel Hernández marcou o gol tricolor.

Com o resultado do primeiro jogo, Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para conseguir a classificação direta para as quartas de final. Em caso de vitória pela vantagem mínima, a vaga será decidida na disputa por pênaltis. Se avançar, o Flu vai conhecer seu adversário na próxima fase através de um sorteio que será realizado pela CBF no dia 6 de agosto, às 15h, na sede da entidade, na Barra.

Primeiro tempo

Após um início de muito estudo, o Fluminense passou a dominar as ações e a posse de bola a partir dos 10 minutos. A primeira boa chegada do Tricolor ao ataque foi aos 20 minutos. Yago tabelou com Luiz Henrique pelo lado esquerdo e arriscou o chute forte da entrada da área, mas o goleiro fez a defesa. Aos 31, após cruzamento do lado direito, a bola sobrou para Nene na esquerda. O camisa 77 chutou cruzado e parou no goleiro. Mas quem abriu o placar foi o Criciúma. Aos 39 minutos, Fellipe Mateus chutou, a bola desviou em Hygor e tirou do alcance de Marcos Felipe. O Fluminense tentou responder rapidamente, Dois minutos depois, Nene cobrou escanteio pela esquerda, Fred subiu mais do que todo mundo e cabeceou no travessão.

Segundo tempo

O Fluminense voltou do intervalo a todo vapor. Aos 4 minutos, Gabriel Teixeira cruzou na área e a bola sobrou para Nene, que arriscou o chute, mas foi travado pela defesa. No lance seguinte, foi a vez de Manoel ser bloqueado pelos defensores. Apesar da pressão do Fluminense, o adversário ampliou o marcador aos 20 minutos com Fellipe Mateus, em cobrança de pênalti assinalado pelo VAR. Aos 24 minutos, Ganso cruzou na área, Luccas Claro foi derrubado e o árbitro marcou pênalti para o Fluminense. Abel Hernández cobrou com categoria e descontou. Aos 32, Ganso pressionou a saída de bola e forçou o erro da zaga adversária. A bola sobrou para Matheus Martins, que não conseguiu finalizar. Aos 42, Kayky fez boa jogada pelo lado direito e cruzou na medida para John Kennedy. O atacante cabeceou firme e obrigou o goleiro a fazer boa defesa. Aos 50, Matheus Martins recebeu na entrada da área e arriscou o chute, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de ida)

27/07/2021, 19h15 – Estádio Heriberto Hülse-SC

Criciúma (2)

Gustavo, Alemão, Rodrigo, Marcel Scalese e Helder; Dudu Vieira, Eduardo e Arilson (Dudu Figueiredo); Fellipe Mateus, Hygor (Gabriel Henrique) e Marcão (Warley). Técnico: Paulo Baier

Fluminense (1)

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Yago Felipe (John Kennedy), Martinelli e Nene (Ganso); Luiz Henrique (Matheus Martins), Gabriel Teixeira (Kayky) e Fred (Abel Hernández). Técnico: Roger Machado

Gols: Hygor (39′ 1T) e Fellipe Mateus (20′ 2T) (CRI); Abel Hernández (25′ – 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Marcel Scalese, Gustavo (CRI); Egídio (FLU)

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)