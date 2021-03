Fluminense vence Bangu com gol de Ganso e entra no G4 do Carioca

Rio de Janeiro –

Apesar do domínio em São Januário, o Fluminense só conseguiu vencer o Bangu, por 1 a 0, na noite deste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Paulo Henrique Ganso fez o gol do jogo aos 5 minutos do segundo tempo.

O resultado positivo fez o time do técnico Roger Machado entrar no G4, na quarta colocação com seis pontos, a quatro do líder Volta Redonda. O Bangu, por sua vez, caiu para oitavo com quatro pontos.

Apesar do dom√≠nio em campo, o Fluminense demorou para chegar ao gol rival. A primeira boa chance surgiu s√≥ aos 28 minutos. Michel Ara√ļjo fez boa jogada pela direita, cortou o rival e bateu, mas o goleiro Paulo Henrique fez a defesa e evitou o gol tricolor.

Dois minutos depois, Dig√£o falhou e Gabriel Teixeira, dentro da √°rea, bateu firme e acertou a rede pelo lado de fora. Gabriel Teixeira apareceu de novo aos 42 minutos em falta batida por baixo. O goleiro do Bangu levou a melhor outra vez.

No segundo tempo, o Fluminense se manteve em cima e chegou ao gol. Antes da rede balan√ßar, por√©m, o goleiro Paulo Henrique se esticou todo para defender o chute de Michel Ara√ļjo aos 3 minutos. Na sequ√™ncia, aos 5, o goleiro do Bangu bloqueou Gabriel Teixeira que havia entrado livre na √°rea.

No lance seguinte, Paulo Henrique Ganso recebeu cruzamento de Caio Paulista e bateu de esquerda para o fundo das redes. O Bangu acordou e assustou aos 10 minutos. Foi a vez de Marcos Felipe trabalhar em chute de Scheppa. Dois minutos depois, o Bangu empatou com Jean Carlos, mas a arbitragem deu impedimento

Aos 29 minutos, o Fluminense poderia ter ampliado, mas Gabriel Teixeira bobeou. Ele até driblou o goleiro do Bangu, mas caiu e não conseguiu chutar. Aos 44 minutos, Santarém recebeu, venceu a defesa e bateu, mas Marcos Felipe abafou e fez grande defesa com os pés, garantindo o triunfo do Fluminense.

Na quinta rodada, o Bangu visitará o Madureira na quarta-feira, às 15h30. Um dia antes, na terça, às 18 horas, o Fluminense jogará fora de casa contra o Madureira.

FICHA T√ČCNICA

BANGU 0 X 1 FLUMINENSE

BANGU РPaulo Henrique; Digão (Jonas), Israel, Fandinho e Dionatan; Marcelo Matos, Lucas Lucena (Geancarlo), Edmundo e Geovani (Gabriel Pajé); Alessandro Scheppa (Santarém) e Jean Carlos. Técnico: Marcelo Marelli.

FLUMINENSE – Marcos Felipe; Igor Juli√£o, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri Lima (Andr√©), Wellington e Michel Ara√ļjo (Kayky); Caio Paulista (Lucca), Paulo Henrique Ganso (Samuel) e Gabriel Teixeira (Matheus Martins). T√©cnico: Roger Machado.

GOLS – Paulo Henrique Ganso, aos 5 minutos, do segundo tempo.

√ĀRBITRO – Alex Gomes Stefano.

CART√ēES AMARELOS – (BANGU); Gabriel Teixeira (FLUMINENSE).

RENDA e P√öBLICO – port√Ķes fechados.

LOCAL – S√£o Janu√°rio, no Rio de Janeiro (RJ).